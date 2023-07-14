個性高傲、拉不下臉，在感情中可能不是一件好事，《搜狐網》運勢專欄點名獅子座、水瓶座及天蠍座非常高傲，容易因為小事就和另一半分手，一旦決定放棄就不再回頭。

▍第1名：獅子座

獅子座不論在生活中或愛情裡都相當倔強，他們非常優秀，有領導魅力，在外人眼裡看起來很自大；獅子座在感情中會給對方許多考驗、百般刁難，只要有一點讓他們不滿意，都可能因此分手，甚至不再回頭。

▍第2名：水瓶座

水瓶座有自己的小任性，內心想法讓人猜不透，談戀愛時總以高標準來要求對方，碰到喜歡的人不會主動追求，而是時常出現在對方面前，相處久了確定彼此都有意思，才會表露心意。水瓶對感情有潔癖，如果對方不忠，他們會狠心分手，怎樣也挽回不了。

▍第3名：天蠍座

天蠍座很在乎精神上的交流，當另一半做錯事，他們無論再怎麼喜歡，會都狠心分手，就算對方做出令人感動的舉動賠罪，他們也會無視，最好一輩子都別再見面。

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