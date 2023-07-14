印度將向法國採購26架「飆風」（Rafale）M戰機和4架雙座「飆風」教練機

新德里宣布，將採購26架法國達梭航太（Dassault Aviation）的「飆風」（Rafale）M戰機，讓它們成為印度航母下一代艦載戰機。看來海軍版「飆風」已力克波音（Boeing）的F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet），打贏競標勝仗。

綜合外電13日報導，印度總理莫迪（NARENDRA MODI）正在訪問法國，而除了「飆風」M外，新德里還將採購3艘鮋魚級（Scorpène class）柴電攻擊潛艦。廣泛認為，莫迪訪法是在加強兩國戰略合作。

事實上，這次大手筆軍購案將包括4架雙座「飆風」（Rafale）以供訓練。不過，目前並沒有雙座版「飆風」M，不清楚它們究竟是要針對印度海軍新造，還是直接採用現有的空軍雙座版「飆風」。

另一方面，鮋魚級柴電攻擊潛艦則將由印度國防部附屬馬薩岡造船廠（Mazagon Dock Shipbuilders Limited），還有法國海軍集團（Naval Group）聯手打造。先前印度海軍以22.9億美元（約700億台幣）的代價，相法國採購了6艘鮋魚級潛艦，而最後一艘預定明年服役。

儘管印度政府不願評論，但據消息人士告訴路透，整套軍購案約可達97.5億美元（約2,980億台幣）。

而F/A-18E/F用途多、機翼可摺疊，不僅有強大的電戰系統，還有更多的武器可用，但分析認為，印度沒有選擇它，基本上有3個原因。第1是F/A-18E/F的先進中程空對空飛彈（AMRAAM）不像「飆風」（Rafale）M配備的「流星」（Meteor）空對空飛彈般，有超視距打擊能力。

其次，美國不可能讓「超級大黃蜂」安裝任何核武系統。最後，採購原本沒有的新戰機，意味著要設置嶄新的訓練，維修和物流供應鏈，更別說是針對印度特定改造需求的研製成本，以致要進行更複雜，也更曠日經久的談判了。

而就印度首艘自製航母「維克蘭特」號（INS Vikrant）來說，安裝在上層結構兩頭的升降機相當小，看來是要供現役的米格（MiG）-29K/KUB使用。