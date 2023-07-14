捍衛我國領空長達63年的鷹式防空飛彈已經正式於6月29日全面除役。消息人士指出，除役後四個營、十八個鷹式飛彈連的庫存數百枚的鷹式飛彈處理，原本讓我方傷透腦筋，但經過台美協商後，美方已確認將「回購」大部分飛彈系統，送往烏克蘭進行軍事援助加強烏克蘭的防空系統。

美國國防部在6月9日公布最新援烏清單，整體內容高達達21億美元（約新台幣644.17億），除了愛國者飛彈外，亦會援助烏克蘭「鷹式」防空系統與飛彈，及可利用手擲升空的「美洲獅」小型無人機。

我除役的百枚鷹式三型飛彈，將透過美方回購送往烏克蘭防禦烏國領空。(中時資料庫)

消息人士指出，美方援烏清單內的鷹式飛彈，其中多數就是透過「回購」我方除役的鷹式三型系統，作為烏克蘭防禦俄羅斯小型無人機及低空戰機之用。

我國先前使用的鷹式飛彈為型號為較新的「Hawk Phase III」， 目前仍使用的國家有埃及、希臘、沙烏地阿拉伯、西班牙、瑞典等，仍是好用可靠的防空系統；去年西班牙就移交4套舊的Phase III版本鷹式飛彈給烏克蘭，以因應俄軍空襲。

也因烏軍已經有使用西班牙援助的鷹式飛彈系統經驗，實際上美國對於我方在歷年的使用和保養上高度讚賞，因此早在去年透過國安高層進行協商，確定將我除國除役後的鷹式飛彈送到戰場，烏軍即可直接使用。

根據空軍統計，鷹式飛彈自1965年至2017年間參與重大戰演訓達41次，實彈射擊總共324枚，成功攔截293枚，命中率高達90.4％。

在俄烏戰爭爆發後，烏克蘭多處城市都遭到俄羅斯口徑巡弋飛彈的打擊，而烏克蘭舊式的蘇聯防空系統攔截效率不高，因此急需換裝北約防空飛彈。在北約各國已退役多年的鷹式就再次披掛上陣。2022年11月3日，西班牙宣布交付4套MIM-23BI 「鷹式3代」給烏克蘭；隔天，美國宣布主動承攬這批鷹式飛彈的維護工作，預計今年下半年就會交到烏克蘭手上。