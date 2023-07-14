搶攻暑假親子住房商機，交通便捷，位在四鐵共構的台北六福萬怡酒店，自於7月29日至8月26日推出多項兒童體驗營，結合酒店住房優惠FUN玩暑假，多元的親子活動包含邀請南港茶山專業製茶師所指導的「小小奉茶師」、知名兒童手做教室，PILALA皮拉拉史萊姆樂園合作的「史萊姆DIY」，以及由集團旗下Elite Bakery一禮烘焙五星烘焙師親手開設教學的「小小烘焙師」等，活動對象年齡層涵蓋5歲至12歲，現場備有精緻點心及飲品，若於7月25日前報名或同一人報名兩堂課、四人團報同一堂課等可享9折優惠。

此外，即日起至8月27日報名兒童親子活動的賓客，即可以5,999元住房優惠價入住台北六福萬怡酒店，專案內容包含一泊一食享豪華客房一大床與免費加床服務及12歲以下孩童入住免費之優惠。

台北六福萬怡酒店今夏以「兒童職人體驗」為主題，邀請到行業職人擔任活動講師，搭配手做教學，讓孩童可以更融入課程中，「小小奉茶師」與酒店緊鄰、擁有百年歷史的南港茶山在地製茶師「台北女兒茶」合作，從包種茶發源地介紹起，以視覺、觸覺、嗅覺體驗茶葉品種，再帶領孩童學習如何泡茶、奉茶，了解茶藝文化的學問及奧妙。

「史萊姆DIY：小小創作家」則由時下當紅的療癒系感官體驗PILALA皮拉拉史萊姆樂園教學，除了可以讓孩童發揮創意、任由手部觸覺激發想像外，課程中也安排實物手做小物，孩童需依照講師步驟設計出章魚燒、撈金魚與流體鑰匙圈。

「小小烘焙師」課程與集團旗下五星烘焙品牌一禮烘焙合作，邀請烘焙師於六福萬怡大廳酒吧帶領孩童裝飾屬於自己的雲朵蛋糕，並搭配手捏翻糖課程，將想像力實踐，訓練手指靈活度，完成一幅可以吃的夏日雲朵點心盤。