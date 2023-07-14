69歲台語歌壇大姐大陳盈潔，因和邱姓友人有借貸糾紛遭提告，依教唆犯偽造有價證券罪判處3年2個月徒刑定讞，須入監服刑；此外，她的健康、感情也出問題，可說是屋漏偏逢連夜雨。巨星好友白冰冰聞此訊，難過地發聲了。

白冰冰和陳盈潔從17歲認識至今，感情比親姊妹還要深，白冰冰曾回憶出道時發展不如預期，同期的歌手陳盈潔、謝雷、江蕙都陸續走紅，只有自己還在原地踏步，所幸當年陳盈潔放棄唱《唱抹煞》，白冰冰因此接下該曲，順利紅遍歌壇，她至今都很感謝陳盈潔。

本是一代歌后的陳盈潔，除了將面臨牢獄之災，還被前經紀公司認證2019年1月中風，目前治療復健中；此外，她的感情路也不順，昨李春賀證實20年前兩人已離婚。根據《三立新聞網》報導，白冰冰看到陳盈潔落難，震驚地說：「什麼？怎麼會這樣！」白冰冰說，陳盈潔曾跟她掛保證沒再賭博，連菸都戒了，想不到卻發生這種事，不解她為何缺那麼多錢。

陳盈潔的前經紀公司鳳凰藝能，昨針對官司一事代替本人發聲：「這一次的票據判決案，歷經多年，截至目前為止律師還沒有收到判決書，媒體報導的部分，恕家屬在獲得判決書之後再與律師商量應對之策。謝謝媒體先進與社會大眾的關心。」