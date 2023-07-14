搶攻台灣遊戲人口已突破1,500萬人的龐大商機，並看好台灣手遊市場蓬勃發展，全球連鎖店數已超過500家的「吉豚屋」，相準手機遊戲市場蓬勃發展，首度攜手人氣手遊《蔚藍檔案》跨界合作，7月15日起推出「腰內系列聯名餐點」，除預計送出2萬份虛寶卡，吉豚屋館前門市更將變身為「蔚藍檔案主題店」。

7月15日至8月31日前往全台吉豚屋門市購買《蔚藍檔案》聯名餐點，四款人氣腰內系列聯名餐點包含：「腰內豬排丼」、「腰內豬排定食」、「海老腰內豬排丼」與「海老腰內豬排定食」，即可獲得限量虛寶卡一張與角色插卡，購買限定套餐贈送角色杯墊一份。主推的腰內肉位於豬大里肌與腹協肉交界，又稱豬肉中的菲力，口感極軟嫩，是許多《吉豚屋》饕客的首選。此次選用指定超人氣的腰內系列餐點，和最受歡迎的學園手遊聯名，就是要玩家享用美食同時，在遊戲中盡情攻掠取得輝煌戰績。

APP下載超過300萬次的超人氣手遊《蔚藍檔案》，榮獲「第14屆巴哈姆特遊戲動漫大賞-年度人氣行動裝置遊戲」與「第15屆巴哈姆特遊戲動漫大賞-年度十大人氣遊戲」，玩家可培養來自不同學園的學生，藉由角色的千變萬化的技能，搭配上各自擅長的武器取得戰績。遊戲風格主打「學園 × 青春 × 物語」，玩家可以入職成為教師帶領槍械武裝美少女學生們作戰，不僅僅可以與學生共同解決各種事件，也能體驗與個性豐富的學生們之間的學園生活。

《吉豚屋》館前店(台北市中正區信陽街27號)推出蔚藍檔案主題店，遊戲中極受歡迎的美少女學生也將現身《吉豚屋》。全台《吉豚屋》亦有遊戲主視覺海報佈置，《吉豚屋》為玩家加碼推出，活動期間點購任一餐點並出示遊戲畫面，加送涼夏特調飲料一杯，讓玩家在暑假盡情享受青春學園的奇幻空間。