好萊塢演員經歷談判失敗後，13日宣布正式展開罷工，加上先前已罷工長達11週的編劇工會，出現63年來首次「全行業罷工」行動，屆時大部分電影與電視製作可能停擺，演員也不會參加電影宣傳活動，時值暑假強檔上映，預估將重創洛杉磯經濟。

綜合外媒報導，代表16萬好萊塢演員的「美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會」（SAG-AFTRA），在談判期限到期前，仍無法在薪資、人工智慧技術、新數位串流媒體分潤等問題上，與代表製作公司的「電影電視製作人聯盟」（AMPTP）達成共識，決定從14日起展開罷工。

好萊塢演員經歷談判失敗後，13日宣布正式展開罷工。圖為好萊塢演員工會代表。（路透社）
好萊塢演員經歷談判失敗後，13日宣布正式展開罷工。圖為好萊塢演員工會代表。（路透社）

演員工會主席德瑞雪（Fran Drescher）說：「（影視）商業模式已經大幅改變，（工作）合約不能不跟著改變。」「如果現在不站出來，我們都會有麻煩。」

由於有愈來愈多電影和電視節目轉移到線上串流平台，好萊塢演員和編劇要求增加基本工資和重播費用，並保證他們的工作不會被人工智慧取代，他們創作的數位影像不會在未經同意的情況下被使用。

許多一線明星如梅莉史翠普（Meryl Streep）、珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）和葛倫克蘿絲（Glenn Close）都是SAG-AFTRA工會成員。罷工意味著今年夏、秋兩季的電影首映記者會將取消，艾美獎頒獎典禮恐怕也會延期，許多仰賴好萊塢生存的勞工將面臨數周、甚至數個月留職停薪。

克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）執導的電影「奧本海默」（Oppenheimer），在13日晚間於英國倫敦舉行首映會，大咖演員席尼墨菲（Cillian Murphy）、麥特戴蒙（Matt Damon）、艾蜜莉布朗（Emily Blunt）等人都盛裝出席，不過他們在黑地毯上拍完合照後隨即閃人，沒有參加電影首映。

諾蘭說，在罷工消息正式宣布後，演員們就離場，「寫罷工標語牌去了」。他沒有跟去聲援，但誓言會和好萊塢的編劇們站在一起。

文章來源：Hollywood actors announce strike in first joint action with writers in more than 60 years
文章來源：Emily Blunt and Florence Pugh bring the glamour as they join Cillian Murphy and Matt Damon at Oppenheimer's London premiere - despite having to hit the black carpet early due to writers' strike clash
文章來源：Oppenheimer: Cillian Murphy, Matt Damon and Emily Blunt at London movie premiere

《捍衛任務》帥氣櫃台經理蘭斯雷迪克驚傳驟逝！享壽60歲
楊紫瓊、凱特布蘭琪⋯奧斯卡名人為何爭相把「藍絲帶」穿上身？
莎朗史東驚曝當年做了「這件事」 種下陰影還「失去兒子」
#罷工 #好萊塢 #電影 #演員 #編劇