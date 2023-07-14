好萊塢演員經歷談判失敗後，13日宣布正式展開罷工，加上先前已罷工長達11週的編劇工會，出現63年來首次「全行業罷工」行動，屆時大部分電影與電視製作可能停擺，演員也不會參加電影宣傳活動，時值暑假強檔上映，預估將重創洛杉磯經濟。

綜合外媒報導，代表16萬好萊塢演員的「美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會」（SAG-AFTRA），在談判期限到期前，仍無法在薪資、人工智慧技術、新數位串流媒體分潤等問題上，與代表製作公司的「電影電視製作人聯盟」（AMPTP）達成共識，決定從14日起展開罷工。

好萊塢演員經歷談判失敗後，13日宣布正式展開罷工。圖為好萊塢演員工會代表。（路透社）

演員工會主席德瑞雪（Fran Drescher）說：「（影視）商業模式已經大幅改變，（工作）合約不能不跟著改變。」「如果現在不站出來，我們都會有麻煩。」

由於有愈來愈多電影和電視節目轉移到線上串流平台，好萊塢演員和編劇要求增加基本工資和重播費用，並保證他們的工作不會被人工智慧取代，他們創作的數位影像不會在未經同意的情況下被使用。

許多一線明星如梅莉史翠普（Meryl Streep）、珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）和葛倫克蘿絲（Glenn Close）都是SAG-AFTRA工會成員。罷工意味著今年夏、秋兩季的電影首映記者會將取消，艾美獎頒獎典禮恐怕也會延期，許多仰賴好萊塢生存的勞工將面臨數周、甚至數個月留職停薪。

克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）執導的電影「奧本海默」（Oppenheimer），在13日晚間於英國倫敦舉行首映會，大咖演員席尼墨菲（Cillian Murphy）、麥特戴蒙（Matt Damon）、艾蜜莉布朗（Emily Blunt）等人都盛裝出席，不過他們在黑地毯上拍完合照後隨即閃人，沒有參加電影首映。

諾蘭說，在罷工消息正式宣布後，演員們就離場，「寫罷工標語牌去了」。他沒有跟去聲援，但誓言會和好萊塢的編劇們站在一起。