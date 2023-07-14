受惠於AI熱潮，廣達股價狂飆寫下23年來新高，董事長林百里的身價也竄升至94億美元（約新台幣2912億）擠下張聰淵、郭台銘等人，成為台灣新首富。事實上，林百里布局AI人工智慧多年，早在4年前就曾公開表示，AI就是廣達的大未來，接下來十年的成長速度會比過去30年快速。

輝達執行長黃仁勳6月訪台時，就曾親自到電腦展中廣達的攤位站台，不僅突顯廣達與輝達的密切合作，還透露林百里與黃仁勳緊密的關係，2016年廣達替輝達製造出第一台AI超級電腦，躍升輝達重要的供應鏈夥伴，等到今年AI熱潮爆發，廣達的股價也順勢噴出，一吐多年在百元以下浮沉的怨氣。

林百里於國共內戰期間生於上海，一路隨著父母逃到香港，在貧民窟長大，再輾轉到台灣讀書，苦讀考上台大電機系，早早就確立目標要往電腦領域發展，突顯他精準的眼光，最後林百里沒有回香港，反而留在台灣創業，開啟屬於林百里的傳奇故事。

從筆電到AI伺服器組裝、代工，林百里帶領廣達扭轉局面，掌握人工智慧的先機突圍，走上另一條康莊大道，林百里在今年廣達家庭日活動，向全體員工喊話，未來廣達還會更壯大。