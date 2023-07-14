原籍屏東排灣族的蘇姓女子，幼年隨著父母遷居新北土城，3名孩子中有2名發展遲緩，生活清寒，一家人幾乎每日以泡麵度日，新北市社會局土城社福中心社工媒合道家人文協會捐贈冰箱、洗衣機、瓦斯爐等家電用具，及食物和民生用品，讓蘇女感激涕零。

蘇女與第一任丈夫育有1子，丈夫不幸病逝後，與現任先生再育有2子，先生在工地從事綁鋼筋零工，蘇女則以家庭代工為業，2名幼子領有輕度身障證明，生活清苦，一家人幾乎每天以泡麵度日。

土城社福中心社工劉欣怡表示，該案是由前土城區沛陂里長陳國友於5年前轉介通報，當時她前往原土城工業區附近租屋處訪視，發現案家幾乎以泡麵度日，因此即刻開案服務，幫忙申請各項福利身分，以及陸續媒合多筆急難救助，並隨時補充實物銀行生活物資及待用餐。

劉欣怡說，隨著社會福利逐步挹注，案家也積極努力，蘇女一家另遷租屋處，因收入有限，社工媒合道家人文協會捐贈冰箱等電器用品，以及乾糧、罐頭、食用油甚至洗衣精等民生用品。

因近來持續高溫，蘇女租屋處為頂樓更加炎熱，但屋內只有電風扇，考量孩子要讀書寫作業，協會後續會評估增加購買水冷扇，或幫忙安裝一台分離式冷氣機。

而蘇女長子熱愛棒球，今年考取高中體育班，為培育孩子打好棒球，土城社福中心也媒合了聖島基金會長期資助學雜費及生活費一年10萬元。