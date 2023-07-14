中共中央外事辦主任王毅當地時間13日在雅加達出席東協與中日韓（10＋3）外長會。王毅提出3個「堅持」，並強調，要為地區乃至世界經濟的復甦增長注入更為強勁的「東亞力量」。王毅還直言，日本核汙染水排海事關海洋環境安全和人類生命健康，不應擅自行事，不能鑄成大錯。

根據大陸外交部網站，王毅說，當前形勢下，10＋3 國家作為地區主要經濟體，理應加強團結，密切合作，共迎挑戰。一是全力推動地區經濟恢復增長。二是積極助力地區可持續發展。三是著力恢復地區人員往來。儘快增加同地區國家商業航班，推動出入境旅遊有序恢復。

王毅強調，今年是落實《10＋3合作工作計畫》的開局之年，地區國家要把握構建東亞共同體的長遠目標，支援東協中心地位，完善包容性區域合作架構，不斷拓展合作領域，為地區乃至世界經濟的復甦增長注入更為強勁的「東亞力量」。

王毅就下階段10＋3合作提出三點建議。一是堅持開放合作，加快推動區域一體化進程。以RCEP全面生效為契機，支持香港作為首批成員加入RCEP。中方支持制定「10＋3經濟合作工作計畫」，建設穩定、暢通、基於比較優勢的區域產供鏈體系，願推進中小企業合作，支持10＋3宏觀經濟研究辦公室打造區域知識中心。

二是堅持共同安全，不斷提升危機應對效能。中方將持續向10＋3大米緊急儲備機制捐資，強化東協糧食安全資訊系統，更好維護地區糧食安全。提升清邁倡議多邊化可用性和有效性，築牢區域金融安全網。日本核污染水排海事關海洋環境安全和人類生命健康，茲事體大，務必三思，不應擅自行事，不能鑄成大錯。

三是堅持創新引領，充分挖掘可持續發展潛能。加大新興產業合作，為發展增添動力。中方支持東協提出的10＋3電動汽車生態系統發展的聲明。中方還將持續推進減貧、村官交流、鄉村發展等領域合作。

日、韓和東協各國外長表示，10＋3機制在應對危機中應運而生，合作領域不斷拓展，合作成效日益顯現，為地區國家實現疫後快速復甦和可持續發展發揮關鍵作用，成為堅實可靠的穩定之錨。各方支持以東協為中心、開放包容的區域合作架構，堅持踐行多邊主義，維護地區和平穩定繁榮。

各方一致認為應推動10＋3機制與時俱進，充分發揮大米緊急儲備機制作用，積極推進清邁倡議多邊化，高品質實施 RCEP，打造數位經濟、創新科技、能源轉型、電動汽車等新的增長點，為地區互聯互通、增強韌性注入新的動力，助力東協打造全球增長中心。