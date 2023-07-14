政治學者劉必榮教授昨(13日)晚間在《劉必榮的孫子兵法與談判謀略》新書分享會中，有讀者提問台灣應以如何的談判姿態應對國際、中共威脅，或是面對兩岸危機？」劉舉俄烏戰爭為例，普丁原本大可另行其他方案，不必真正打仗才一定能達成目的，並強調俄烏戰爭的發生，正是因為普丁決策的錯誤，以至於導致俄羅斯如今面對國際時，陷入騎虎難下之困境。

劉必榮表示，嚴格意義上，《劉必榮的孫子兵法與談判謀略》是他第三次出版的孫子兵法類書籍，而他每次讀兵法皆有不同之體認，並指稱除了年齡與經歷，不同朝代與不同國家的人，亦會造就他們讀孫子兵法時的感受差異。期間，劉必榮教授亦提及，談判反悔不僅局限於職涯、經濟生意，更引述近期「越南經濟面臨崩潰」、「馬來西亞與新加坡隆新高鐵」兩國際事件，指稱即使是國際談判亦經常發生於某一國、某一方後悔之可能。

圖為劉必榮教授正回應讀者提問。（照片 / 劉詠韻攝）

有讀者當場提問，「如若連結孫子兵法之思維談判，那台灣應以如何的談判姿態應對國際、中共威脅，或是面對兩岸危機？」

劉必榮回應，政府或許自有一套政治考量，卻礙於很多時候「可能」、「應該」等種種情況之限制，因此理想也只能先是設想、成為設想。劉必榮同時舉例俄烏戰爭，認為普丁原本大可另行其他方案，不必真正打仗才一定能達成目的，並強調俄烏戰爭的發生，正是因為普丁決策的錯誤，以至於導致俄羅斯如今面對國際時，陷入騎虎難下之困境。

劉必榮亦提及近期北約峰會上，厄多安與瑞典兩國原來一直水火不容，今畫風卻突然180度大轉，厄多安竟破天荒改口支持瑞典加入北約以換取歐盟重啟談判。針對厄多安態度轉變，劉必榮教授認為，厄多安或許僅於緊要關頭時方才改變立場，一旦目的達成，屆時也一定將人甩手丟棄。