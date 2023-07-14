●德國周四發布「中國戰略」，其中包括擬調整出口管制清單，並提及希望擴大與台灣的密切關係。該文件指出，在面對氣候變化與流行病等全球性挑戰，中國是不可或缺的合作夥伴，但中國已經改變，成為了「體制對手」，德國需要改變與中國打交道的方式，「我們不尋求脫鉤，但需要降低經濟依賴的風險」。文件並指出，基於種種原因，德國目前不可能批准2020年歐盟-中國投資協定，德國將重啟與中國的人權與法治協商，並持續敦促中國改善其市場環境。此外，德國在堅持「一中政策」下，同時也希望擴大與台灣的關係，並將支持台灣參與國際組織，德國的立場是任何台海現狀的改變只能出自於雙方同意及和平進行。

●法新社報導，美國官員透露國務卿布林肯已向中共中央外辦主任王毅表示「美國將對駭客究責」。此前美媒援引知情人士報導，在新發現的中國駭客攻擊行動中，美國國務院是被入侵的聯邦機構之一。報導指出這項具針對性的間諜活動發生在春季，當時拜登政府正試圖緩解美中兩國日益緊張的關係。美國國務院周三證實6月偵測到「異常活動」，隨即採取兩大因應措施，但拒絕評論幕後主使是否為中國政府，也不願透露事件發生在布林肯6月訪華之前或之後。微軟則直接點名一個來自中國、名為Storm-0558的駭客組織自5月起開始攻擊包括美國政府在內約25個機關組織的Outlook電郵帳戶，並進行收集情報等間諜工作。

●美國6月最終需求生產者價格指數（PPI）年漲0.1%，遠低於5月份的年漲0.9%和市場預期的年漲0.4%，並創下2020年8月以來最小漲幅。PPI較5月上漲0.1%，低於市場預估的月漲0.2%。排除食品與能源價格的核心PPI月漲0.1%、年漲2.4%，低於市場預期的月漲0.2%、年漲2.6%。

●美國勞工部周四公布，上周（截至7月8日）初次請領失業給付人數周減1.2萬人，為23.7萬人，少於市場預期的25萬人。上周初領失業金人數4周均值為24.675萬人，周減6750人。截至7月1日止當周，美國續領失業金人數周增1.1萬人，為172.9萬人，略高於市場預期的172萬人。

●舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）周四重申聯準會必須進一步升息以抑制通膨。她認為現在稱聯準會已經擊敗通膨仍言之過早。

●PPI顯示通膨持續放緩，使聯準會7月之後再度升息的可能性降低，周四美元指數一度跌0.76%，報99.74，創下15個月新低。歐元一度漲0.9%，報1.123美元，刷新創16個月高點。美元兌日圓尾盤跌0.1%，報138.31日圓，盤中一度跌至138.06日圓，創下7周新低。

●周四紐約現貨金站上一個月新高。市場看好聯準會升息周期接近尾盤，美元與美國債息持續走軟，受此激勵，紐約期金收漲0.11%，報每盎司1963.8美元。現貨金收漲0.14%，報每盎司1960美元，盤中一度漲0.37%至1964.5美元，創下6月16日來新高。

●受惠於聯準會升息接近尾聲的預期以及利比亞第二大油田停產，周四紐約期油收漲1.14美元或1.5%，為每桶76.89美元，創下4月26日以來新高，盤中最高站上77.33美元。倫敦布蘭特期油收漲1.25美元或1.56%，報每桶81.36美元，創下4月25日來新高，盤中最高升至81.75美元。