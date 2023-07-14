澎湃新聞14日報導，大陸「案件聚焦」微信公號報導，沉迷賭博的44歲顧姓男子，吹噓是名牌大學畢業的銀行高管，在3年多時間，一夫四妻，生下2兒2女，真結婚真詐騙。於上海與廣東同時與4位女子保持婚姻或同居關係，每女被他榨取的錢財都在50萬元（人民幣，下同，約合新台幣215萬元）以上，詐欺所得300多萬元都拿到澳門賭光。日前，經過上海浦東新區人民法院依重婚罪、詐騙罪判刑，合併執行11年6個月，罰金10萬元，剝奪政治權利一年。

全案「破口」源於2019年9月25日，結婚3年、有個兩歲女兒的35歲鄭女，向浦東公安分局孫橋派出所控告，她的丈夫顧男詐騙她60多萬元，還騙了她的親戚130多萬說要開公司，但錢不知道去哪裡。打電話到顧男的「父母家」，赫然發現對方30歲的麻小姐，也是顧男的妻子，而且是在上海領了結婚證，也有了孩子，麻女在外企工作，直到接到鄭女電話，才驚覺兩人登記結婚的3個月前，「老公」已和鄭女在香港登記結婚。

麻女還發現，顧男在外面，不止一個女人、一個孩子。顧男坦承和麻女婚後第6個月，又和第3名女子糜小姐以夫妻名義共同生活。

據報導，從2016年到2019年，顧男周旋在3個女子之間，吹噓是「銀行高管」，他不僅在幾個女人間游走自如，還從中獲利頗豐。糜女是名牌大學畢業，考慮移民時認識佯稱是加拿大籍的顧男對她大獻殷勤，兩人沒有領證，但已擺了喜酒。糜女生下女兒後，顧男不僅沒盡父親責任，還以辦理出國移民為由，不停向糜女要錢。在鄭女報案後不到一個月，2019年10月17日糜女也以被顧詐騙80萬為由，也向楊浦公安報案。

2021年2月，顧某因詐騙嫌疑，被浦東警方抓獲到案。發現除了鄭、麻、糜三女，顧男又在2020年11月於廣東隱瞞婚姻狀況，與李女登記結婚，婚前又騙到了50萬。

檢察官調查時，顧男辯稱不清楚重婚概念，登記結婚都是為了孩子。但事實上他不管不顧孩子，沒有正當工作的顧男很少照顧這些孩子，孩子也幾乎不認識他。除了戀愛結婚禍害女性，顧男也禍害同學和朋友，虛擬深圳有專案，偽造微信哄騙30萬元供他去澳門賭博揮霍。顧某詐騙金額近300萬，全被顧男送進賭場。本案爆發之前，顧男有5次婚姻紀錄，還曾因為挪用公款被判刑3年。