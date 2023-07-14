黑膠教父、資深音樂人李坤城10年前和朋友的女兒、小他40歲的林靖恩譜出爺孫戀鬧得沸沸揚揚，今年4月李坤城因大腸癌病逝，享壽66歲，李坤城的兒子李卓軒半個月前本來宣布和林靖恩休戰，近日預告今(14日)將上電視台節目分享搶救父親收藏的甘苦談，見有新聞報導鄰居替林靖恩抱不平，李卓軒則表示：「這個阿姨住在邊間根本不會被林靖恩吵到，住在中庭的住戶氣得要死」。

李卓軒先前利用父親臉書開槓林靖恩霸佔老家、遺產稅也不處理，指兩人在病榻前結婚是別有用心，「我的姑姑李坤城的妹妹也在一旁照顧就能簽所有醫療同意書文件了，不需要為此而結婚」，並表示：「這也叫真愛？這叫貪婪，好笑至極」，當時林靖恩打破沉默說：「他教（叫）我不用鎖上家門，但是呢，我確實換了門鎖，又給他（李坤城兒）了鑰匙。」否認霸佔房產。

李卓軒回應幫林靖恩緩頰的鄰居。（圖／翻攝自李卓軒臉書）

林靖恩更表示：「家中有兩位神主牌，一位是神明，一位放置家沒上鎖，但睡得挺安穩的在留聲機上。」關於爭產傳聞，林靖恩沒口出惡言說：「很感謝他，把李坤城接回家中。上述皆可轉為報導。再次感謝他。」半個月前雙方逆轉大和解，台中房產歸林靖恩所有、李卓軒獲得父親的著作權和收藏品，未料最近李卓軒透露，林靖恩把房產賣了改去住飯店，質疑對方的價值觀。

見此，有網友勸李卓軒說：「整天抱怨你的後母把房賣了爽爽過，人家也付出多年青春，讓你爸爸很開心」，李卓軒則駁斥說：「我爸如果開心就不會故意酗酒喝到大腸癌了，病歷上是這樣寫的，鄰居也證實，他近幾年每天喝威士忌一瓶啤酒六瓶以上」，今更預告會錄電視台節目分享搶回父親收藏的心路歷程，昨(13日)他轉發有鄰居替林靖恩緩頰的報導，指先前被林靖恩打擾到的鄰居不是受訪這位阿姨，「這個阿姨住在邊間根本不會被林靖恩吵到，住在中庭的住戶氣得要死」。

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