立委王婉諭到台北地檢署告立委王鴻薇加重誹謗。（陳志賢攝）

國民黨立委王鴻薇13日舉行記者會，指控立委王婉諭公布板橋餵藥案教保員名字與照片，王婉諭認為是子虛烏有的抹黑、不實指控，是政治操作，14日上午與律師到台北地檢署控告王鴻薇加重誹謗罪。

王婉諭說，王鴻薇13日的說法完全不是事實，但其不實說法已在社群平台、網路上流傳，已嚴重影響她名譽，自從她接到家屬陳情迄今，都沒有揭露教保的名字、照片及電話，她先前的記者會是全程直播，可以證明。

王婉諭指出，王鴻薇在完全未查證的情況下，發表不實言論，她要求對方澄清，對方卻完全沒有修正其言論，為了捍衛自己名譽，只好提告。

王婉諭說，她一直關心幼童、家長、教保員的權益，希望幼童能平安長大，這起事件她是強調追究相關單位的行政責任，卻被以政治操作不實抺黑。

對於王婉諭控告一事，王鴻薇昨天回應「歡迎來告！」指對方是「完美示範什麼叫做惡人先告狀」。王鴻薇說，王婉諭先前開記者會，背後抖大的「餵毒」字樣，到現在網路都還找得到，老師也對她說，你們在臉書、記者會不斷地持續傷害他們，更是嚴重的打擊他們的正常生活。

王鴻薇說，她就問王婉諭也要告老師嗎？還是你想靠告她模糊焦點？她不想浪費唇舌，如果王婉諭覺得自己很有道理．對這些老師仍舊沒有任何歉意，為社會做最壞的示範，也請王婉諭有什麼話請去法院上說，不用繼續媒體放話，這些老師就是被你們這樣的人搞得那麼慘。她會成為這些被你們傷害的幼兒園老師的後盾，不會讓你們繼續霸凌這所幼兒園和老師。