對於中國駭客入侵包括美國國務院和商務部等政府部門電郵系統，白宮國安會戰略溝通協調員約翰·科比（John Kirby）7月13日在接受美國之音專訪時表示，已立即採取行動來保護系統並減輕損害，聯邦調查局正對此進行調查。至於這是否會影響未來幾周美國高官訪問中國，科比強調，兩國間需有「開放的溝通管道」，來「進行艱難的對話」。

針對中國駭客入侵了包括美國國務院在內的多個聯邦機構，同時國務卿布林肯剛剛在雅加達會晤中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅，而白宮今天剛剛發佈了網路安全戰略計畫。白宮是否擔心這次駭客攻擊？政府將針對這一侵害行為採取什麼行動？

科比表示，美國政府當然對這種入侵感到擔憂，從一開始就認真對待它，立即採取行動來保護系統並減輕損害。聯邦調查局正在調查，所以他個人不會對此進行更具體的討論。但最重要的是，美國確實會非常認真地對待這個問題。

如果能查明攻擊者，美國會採取什麼行動？科比表示，美國政府不斷重新評估在網路空間和網路安全方面的態勢，並不斷做出改變。他的意思是，美國政府的系統每天都會受到來自其他國家政府和非國家政府行為者的攻擊。所以，這不是一天的工作，而是每天的工作，美國政府將繼續做需要做的事情來保護自己。

而過去美國和中國官員的高層交往中，包括拜登總統和中國國家主席習近平的會晤，都涉及經濟、烏克蘭、台灣、人權等話題，外界卻沒有看到網路安全。這是為什麼？這會成為未來談話的議題嗎？

科比表示，網路安全始終是美國政府關心的問題，也經常談論它。網路安全無疑是在北約峰會的背景下出現的。這是大家一直在討論的事情，也一直在努力改進。美國始終努力確保能夠從現有的願景和技術進步中獲利。美國與中國討論了網路安全、太空、海事、航空與安全領域的問題，預計這種情況將會繼續下去。

此外，美國總統氣候特使凱瑞克里16日即將訪問北京，商務部長雷蒙多也計畫近期訪問中國。而雷蒙多的電子郵件帳戶正好就是這次駭客攻擊的目標。由於電子郵件帳戶被盜，美國高級官員現在前往中國是否會處於不利地位？

科比表示，美國將保持美中溝通管道暢通。很高興國務卿布林肯和葉倫部長能夠進行良好的訪問，美方期待凱瑞特使能夠在氣候問題上取得成果。除此之外，他個人不會猜測未來的訪問，當有事情可宣佈時，官方就會宣佈。「需要記住的重要一點是，溝通管道是開放的，我們將盡力保持溝通管道的開放。有了開放的溝通管道，就可以進行艱難的對話。」

「當你無法建立溝通管道，並且對方無法聯繫到你時，很難坦率地、非常坦率地、緊急地，談論我們在安全環境中的一些擔憂。」科比表示，「因此，我們必須確保有管道可供我們使用，以便我們能夠繼續進行對話。在某些問題上，我們顯然與中華人民共和國意見不一致，我們需要能夠有一個平台來表達這些擔憂，明確表達我們的立場，以及我們反對什麼。」