關注美股12日走勢，收盤S＆P500上漲37.88點，上漲幅度0.85％，收在4,510.04點；道瓊指數上漲47.71點，上漲幅度0.14％，收在34,395.14點；那斯達克上漲219.61點，上漲幅度1.58％，收在14,138.57點；費半指數上漲75.66點，漲幅2.03％，收在3,797.13點。

美國勞工統計局公布6月PPI低於市場預期，年增率僅0.1％，創2020年8月以來最低。聯準會舊金山分行總裁Mary Daly認為不應過早宣告戰勝通膨，目前聯準會的工作仍需要專注在讓利率達到足夠緊縮的水準，一但通膨回到接近2％，則利率也可以回到中性水準。

另外，在本次升息循環立場屬於鷹派的聖路易分行總裁James Bullard即日起辭去職務，不會參與7月FOMC會議，也不會對外發表談話。

統一投顧分析，台股站穩所有均線，技術面轉強，雖台股留長上影線，短線震盪，但台股連續三日價漲量增，多頭氣勢如虹，短線震盪過後有機會挑戰前高。盤面焦點聚焦在AI、網通、PCB，包括緯穎、緯創、創意、威盛、上詮、仲琦、金像電、博智、台光電、台燿。

此外，在市場焦點部分，超微執行長蘇姿丰提前在陽明交大露臉，外界關注將釋出超微在AI、伺服器、PC 與繪圖晶片等主要業務動態，尤其在當紅的AI 晶片領域與輝達交鋒、爭搶市占率的策略，以及對AI市況的看法。

超微積極布局AI加速器產品線，包括MI200系列、送樣中的MI300A，與日前發表的MI300X。其中，InstinctMI300A標榜是全球第一個為AI與高效能運算（HPC）應用而開發的APU加速器；MI300X則強調是因應生成式AI應用而開發的產品，超微規劃將於本季提供樣本給大客戶，第4季全面生產。

第一金投顧指出，AI相關個股是趨勢產業，領頭的也是美國大型科技公司，目前全世界也處於早期建置設備的軍備競賽階段，未來獲利及業績仍持續看好，且有不斷上修的可能性。AI相關個股回檔到支撐後，仍然是建議站在買方，核心的伺服器代工、機殼、散熱、電源供應器、零組件，仍然是長線多頭趨勢不變。