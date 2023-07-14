【全程字幕】金溥聰暗指反侯聲浪是「膿包」？ 侯友宜：盼團結一心贏得勝選

國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰昨日接受專訪，提到有些事情像青春痘必須要把膿包擠出，被認為意指近期的換侯聲浪。侯友宜今天表示，最重要是凝聚大家向心力，團結一致面對所有挑戰贏得選舉，守護國家安全、讓人民有好生活，我們一起拚。

有媒體報導侯友宜一開始不跟韓國瑜見面是因團隊認為不需要討好深藍，侯友宜反駁「不要見縫插針」，我們非常誠意跟韓市長請益，一起努力、並肩作戰。

若723全代會還有侯下韓上或挺郭派是否要黨紀處分，侯友宜強調，相信我們都是為了中華民國能夠和平繁榮永續改變，大家有共同信念，用大我精神向前走。

金溥聰指侯友宜作風不像國民黨，侯友宜表示，他從基層一步一腳印努力做事，面對所有挑戰，他保持自己應有做事態度，認真努力打拚，大家關心的議題他會全力落實執行，讓民眾安居樂業 ，外面的政治紛擾「我尊重」。

外傳侯今本要參加夏季旅展，有機會與國民黨立委傅崐萁同框，但後來取消行程。侯表示，他的行程早就安排好。