在蝦皮網購的民眾，可能會因為再省一點運費，下單會選擇到「蝦皮店到店」取貨。網友眼尖發現，蝦皮店到店竟然有「智取門市」，僅需於機台前完成自助繳費，置物櫃的櫃門就會自動打開供民眾取貨，消息曝光後，也引發討論。

蝦皮店到店「智取門市」不用再由店員協助找貨

一名網友在臉書社團「蝦皮媽咪交流區_蝦寶媽育兒箱登記中」發文分享，新的蝦皮店到店是自助式的智取門市，「進入門市後到繳費機輸入手機號碼，跳出金額確認後再投幣，付款完成後會有一張單據，然後包裹位置也會彈開，取貨後再關上！真的很特別也很新奇，現在真的越來越先進了！」

蝦皮表示，去年在蝦皮店到店各直營門市推出「取件報到機」之後，有效提升20至30%取件效率，獲得許多用戶正面反饋，九成以上的用戶表示，智取門市的取貨體驗優於一般門市。

為了提供更便利多元的取件服務，蝦皮店到店正式推出智取門市，買家到店後不需由店員協助找貨取件，透過「自助報到機」即可獨立完成所有取件流程，不僅減少用戶取貨等待的時間，取貨時間延長至上午8點至晚上10點30分，更具彈性，希望以更彈性、便利的服務模式，為買賣雙方提供更多元的物流選項。

預計將在7月底前於全台開設100間智取門市，未來也將持續觀察用戶需求，提供用戶更有彈性的取件時間和方便性。

「智取」出狀況可洽服務專線

部分使用者實測提出反應，像是「誤將智取櫃門關閉」、「報到完成後智取櫃門未開啟」、「忘記拿走包裹」等問題，蝦皮也在官網提供解決方法，需洽服務專線就能給予協助；另外，如果包裹太大無法放進自助寄件櫃，則須將包裹重新包裝，倘若包裹已經刷件，目前只能洽智取店服務專線才能解決問題。

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