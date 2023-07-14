有「樂壇天王」之稱的香港歌手陳奕迅，帶領粵語流行音樂走向世界，出道至今發行逾40張專輯，甚至三度拿下金曲獎最佳國語男歌手獎，打破金曲歌王得獎紀錄，其中《K歌之王》、《孤勇者》等中文歌曲受到台灣人喜愛，成為每個人到KTV必唱的流行樂曲之一。

陳奕迅睽違5年多即將於台北小巨蛋舉辦「陳奕迅Fear and Dreams世界巡迴演唱會」，趁著演唱會前趕快跟著《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，一起來看陳奕迅10大必聽經典中文好歌有哪些吧！

No.10 〈我們〉

陳奕迅的〈我們〉MV在YouTube頻道上架後截至目前為止已突破3,437萬人觀看，不僅是電影《後來的我們》主題曲，歌詞中「我最大的遺憾，是你的遺憾與我有關」貼合男女主角找不回最初愛情的故事線，也讓許多觀眾看完電影後，因為這首歌曲紅了眼眶。

〈我們〉歌曲也獲得廣大網友迴響，「陳奕迅低音好好聽啊」、「這首唱得真的很好」、「Repeat超多次『我最大的遺憾～～～是妳的遺憾與我有關』」、「演繹部分無可挑剃」。

No.9 〈婚禮的祝福〉

〈婚禮的祝福〉收錄在陳奕迅的同名專輯《婚禮的祝福》中，歌詞講述對方和別人步入結婚禮堂，自己受邀參加，「我的請帖是你的喜帖」，還要被逼著對新人微笑、敬酒，將分手後卻要祝福對方的心情表露無遺。

先前有粉絲好奇發問〈婚禮的祝福〉會不會在真實世界中發生，引來不少人認證「會發生啊，前女友炸紅帖給我」、「你邀我舉杯我只能回敬我的崩潰」，還有網友表示「〈婚禮的祝福〉是神曲」、「聽了很多版本，還未有能超越的」。

No.8 〈兄妹〉

男女在互相產生好感後，如果因為一些不可抗拒因素無法成為男女朋友，就只能停留在「兄妹」或是「姐弟」關係，陳奕迅的〈兄妹〉便寫下了「無法相愛的一對」的心情，「不能退，不能要，要了怕你誤會」，宛如小偷一樣卑微。

〈兄妹〉唱出許多人無奈的心聲，「這曾是我的血淚歌哪XD」、「我覺得『這樣的關係你說多完美』這句話真的很好，既然不想這樣又不得不接受這樣的關係，只好說服自己」、「Eason的低音真的很man」、「看了MV更覺得這首歌很難過」。

No.7 〈淘汰〉

2007年陳奕迅的歌曲〈淘汰〉找來亞洲天王周杰倫作詞作曲，歌詞裡不僅寫進陳奕迅經典名曲〈K歌之王〉，也道盡渴望愛情卻害怕受傷的想法，因為對方選擇離自己而去，所以「只能說我輸了，也許是妳怕了」，承認自己在這段感情中被淘汰。

兩大天王的合作成果也驚艷眾多歌迷，「我喜歡K歌之王那段，很無奈很有感覺」、「很有溫度的聲音、很沉穩不是很華麗，所以可以重複多次依然仍有故事感的聲線」、「歌好聽到無語了」。

No.6 〈愛情轉移〉

說到大家對陳奕迅的印象，不少人都會提到〈愛情轉移〉這首歌，〈愛情轉移〉收錄於專輯《認了吧》，作詞人林夕運用比擬手法，像是「戀愛不是溫馨的請客吃飯」、「感情需要人接班」、「把一個人的溫暖轉移到另一個胸膛」，描述在感情中面對分手場合的情傷，粵語版本的《富士山下》使用不同歌詞也達到異曲同工之妙。

聽眾對於〈愛情轉移〉分享感想，「陳奕迅這首歌真的經典」、「真的覺得林夕寫的詞好好」、「值得一聽再聽的歌曲」。

No.5 〈你給我聽好〉

由林夕作詞、林俊傑作曲的歌曲〈你給我聽好〉釋出後也受到港台兩地樂迷喜愛，有人認為〈你給我聽好〉唱出林俊傑的憂愁、陳奕迅的控訴和林夕的孤獨，林夕曾在直播中講述，歌曲中的主角喜歡活在悲觀，也是他覺得自我良好的一種方式，大家可以同情或接近他。

聯手創作也譜出歌曲的新高度，網友也表示「JJ老師譜曲，林夕老師填詞，E神詮釋，最佳組合太棒了」、「寫的觸人心、唱的得人魂，這首歌太棒了」、「越聽越好聽的一首歌！JJ為Eason量身打造，超級適合他，完全就是Eason的味道」。

No.4 〈好久不見〉

陳奕迅的經典名曲當然也少不了〈好久不見〉！〈好久不見〉粵語版本為〈不如不見〉，這首歌也是電影《失戀33天》插曲，雖然看似在喃喃自語，講述一段平淡的愛情故事，不過陳奕迅拿手的低沉嗓音，將舊情人盼望與曾經的愛人相見時，可以輕輕的說一聲「好久不見」完美詮釋，也將歌曲的境界昇華到另一個層次。

〈好久不見〉也是E神鐵粉必聽好歌，「只有陳奕迅的歌聲能夠唱出內心深處的孤獨」、「超級愛這首歌，當自己快撐不下去時聽了有動力」、「這首歌是我和老婆的定情曲，好多回憶湧上心頭」。

No.3 〈K歌之王〉

「我已經相信，有些人我永遠不必等」，當歌詞出現時許多人已經哼出旋律！〈K歌之王〉被分別放在陳奕迅2000年的粵、台專輯《打得火熱》、《反正是我》，除了找來林夕操刀作詞，歌曲也融合眾多流行音樂元素，儘管歌曲已經傳唱23年，時至今日仍是KTV人人必點的超夯神曲。

網友對於陳奕迅的唱功也讚譽有加，「在KTV很適合開嗓的一首歌」、「好懷念的歌，原來歌曲可以保留美好的回憶」、「2023年了，仍然還是KTV的〈K歌之王〉」、「國語都唱得那麼好聽，真的厲害」。

No.2 〈十年〉

陳奕迅在〈十年〉裡將渾厚低音發揮得淋漓盡致，除了收錄在2003年的專輯《黑白灰》，也是電視劇《男才女貌》片尾曲、電影《擺渡人》、《隱婚男女》插曲，作曲人陳小霞改變過往模式，先拿到林夕的作詞後，花費兩個晚上作曲，後來受到熱烈迴響，還特別將〈十年〉翻成粵語版的〈明年今日〉。

許多人也因為聽了〈十年〉回想起自己的十年，「28歲的我聽到這首歌還是很感人，奶奶始終陪伴著我，我是隔代教養的人，如今38歲的我奶奶往生了，我還是思念著她」、「人生有幾個十年，每個十年都有人生歷練」。

No.1 〈孤勇者〉

近年因盛行拍攝抖音短片，也帶起許多華語流行歌曲竄燒，像是陳奕迅為電玩動畫劇集《英雄聯盟：雙城之戰》演唱的主題曲〈孤勇者〉就掀起中港台各地的歌手翻唱，「致那黑夜中的嗚咽與怒吼，誰說站在光裡的才算英雄」，磅礴氣勢的感覺也突破以往陳奕迅演唱的風格。

事實上，該首歌的創作背景其實是來自於作詞人唐恬29歲罹患鼻咽癌觸發創作靈感，該首歌誕生後好評不斷，甚至被網友評論為「00後的戰歌」，成為2022年世界盃半決賽現場播放歌曲之一，「〈孤勇者〉小朋友每個都會唱」、「好聽，歌詞也很喜歡」、「好聽啊，這首歌還是我幼稚園兒子介紹」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年07月12日至2023年07月11日，共1年。

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