國民黨總統參選人侯友宜民調近日略呈頹勢，外界傳出競辦執行長金溥聰要「下令要全力打柯」，金先是鄭重澄清「純屬不實謠言」，接著又表示不排斥藍白合，但「柯侯配100%不會出現」。對此，PTT藍白兩方鄉民展開激烈爭論。惟有人提到，金溥聰此話一出，「最後就靠選民自己棄保，棄不乾淨就是保送民進黨參選人賴清德」。

金溥聰昨（13）日在網路節目《今天誰來沛》指出，各界都說藍白不合，勝利無望，自己認為國民黨沒有排斥。至於「柯侯配」方面，金則稱，不知道黨中央的想法，但他認為100%不可能；另若由藍營單方面喊出「侯柯配」，則顯示不尊重民眾黨，下架民進黨還要藍白雙方尋求共識。

對於金溥聰提到「柯侯配」絕對不可能出現，PTT鄉民紛紛留言，「本來民眾黨主席柯文哲就沒有要跟國民黨配了」、「柯文哲自己走出一條路，也是對的」，「本來總統就沒有合作餘地，CF只希望不要換韓」、「 本來就不可能啊，KMT總統一定是自己人」、「國民黨怎麼可能讓，人家立委怎麼樣也比你多，有種民眾黨全部提名參選啊！」、「老三一直要別人輔佐是怎麼回事？」。

另外也有民眾提出不同觀點，稱「金小刀講話還是比較實在，不像朱只會打高空」、「所以非綠大聯盟就是喊假的」、「反正不可能柯侯配，也沒差，三大候選人各自加油 」。