據香港《星島日報》報導，中國第一艘國產直通甲板電磁彈射航母「福建艦」即將海試的消息近日在大陸軍事迷中熱傳，同時網路上也傳出多張由美國商業衛星拍攝到的圖片，被視為「福建艦」標配的殲-35折翼隱形戰機露出真容，這是殲-35戰機首次被外界拍到配備折疊機翼的艦載機型。

從一年前「福建艦」下水開始，大陸專家即透露新研發的第5代隱形戰機殲-35將登上福建艦服役，但官方並沒有對外界公開太多殲-35艦載機研發進度的消息。不久前甚至網上傳出殲-35又遇到不少中國國產戰機都有的「心臟病」，備殲-35的大陸國產發動機可能有問題。

報導稱，不料僅僅幾天之內，網路上傳出谷歌衛星拍攝到中共解放軍海軍艦載機綜合試驗訓練基地上有數架殲-35戰機，而且包括至少2架從未露臉的艦載機折疊機翼版本。與殲-35艦載機同時在基地跑道上的還有數架殲-15艦載機，其機翼也同樣處於折疊狀態。大陸軍事分析人士稱，殲-35艦載戰機在外界關注下，這次有意無意地透露新的進度，顯示它很可能會趕上福建艦於2025年服役的進程。

殲-35艦載機被拍到的這座基地，是位於遼寧興城市的海軍艦載機訓練基地，它是中國第一個航母配套工程，於2008年開始建造，2012年初步完成。

報導稱，殲-35戰機這次被拍到之前，也曾在興城基地被外國衛星拍到，分別在2022年的4月與9月，與它一起被拍到的還有殲-15艦載機。不過，這2次衛星照裡的殲-35都不是折疊機翼，西方軍事分析人員認為它應該算是最早被稱為FC-31的空軍版。至於未來中國空軍是否也會選擇殲-35作為下一代的中型戰機，中國的軍事專家認為，在殲-10C停產後，殲-35確實有可能成為中國空軍唯一量產的中型戰機。

報導引述專家表示，「福建艦」列裝殲-35，將可以與美國航母艦載機F-35C抗衡。目前推斷「福建艦」服役時應該會搭載殲-35，新型電磁彈射型兩棲攻擊艦也可能嘗試搭載重直起降版殲-35；如果殲-35的產能達到所需，「遼寧艦」和「山東艦」兩艘滑躍式航母當然也可以搭載殲-35。