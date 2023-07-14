8800億前瞻雲林綠電弊案聲押業者失敗 檢察官擬祭「這招」

內政部營建署辦理雲林縣太陽能光電板設置案等標案，爆發業者透過立委鄭天財辦公室執行長張騰龍「白手套」，行賄營建署道路工程組長張之明數百萬元，檢方聲押張之明、張騰龍2人獲准。但台北地院裁定業者陳登來、江俊昇各以300萬、70萬交保。台北地檢署認為，陳登來、江俊昇2人對賄款金流說詞不一，2人交保理由牽強，不排除向台灣高等法院提起抗告。

據了解，北檢專案小組獲悉聲押2名業者失敗，今早已開會研議抗告的可能性及理由，不排除提抗告，若一旦決定抗告，將立即向高等法院提出。

北院裁定指出，依陳登來供述、羈押聲請書所載各項證據及卷附證據資料，足認陳犯罪嫌疑重大，且有事實足認有串供之虞，但審酌陳坦認聲請書所載參與行賄之主要事實，另同案收受賄絡之公務員已收押，裁定陳以300萬元交保，並命禁止與本案相關之人聯繫，如果檢察官提出相當證據證明陳有與該等人聯繫，得再命羈押。

另江俊昇犯罪嫌疑重大，但考量江坦認行賄犯行，且其行賄金額除1筆金額較高外，其餘行賄之利益均為餐飲，基於比例原則之權衡考量，故認如江提出70萬元之保證金，並命禁止與聲請書所載之被告、證人聯繫，則無羈押必要。若經檢察官查知江有與該等人聯繫之情形，則得改命羈押。