民眾黨總統參選人柯文哲預計在22日出席「董事長開講高雄場」活動，未料吳子嘉以「報名人數不足」等理由取消，也傳出背後主因，可能與吳接觸鴻海創辦人郭台銘陣營後，承辦見面會有關。對此，資深媒體人黃揚明就吳子嘉昨曝光與柯之間的LINE對話截圖內容分析，揪出「沒有付錢」的關鍵字眼，並認為接下來就看郭的3場活動，吳子嘉會不會如期辦好辦滿。

吳子嘉昨（13）日向《中天新聞》獨家提供，與柯文哲的LINE對話內容，吳在上午10時57分傳出的訊息寫道，「報告柯市長：小弟懇求見您一面，商量節目如何進行，都不可得？實在非常意外，連約您見面安排時間都如此困難。非常遺憾！網友動員效果又非常不好，目前唯一的選項只有取消7/22高雄場的見面會。製作單位將於下週一公告取消。專此 弟子嘉敬上」。

而柯文哲回覆的訊息則提到，「我看秘書排的時間是明天早上8點在台玻大樓，通常你的訊息我會轉給秘書處理，因為排程沒有統一窗口，會出問題，所以我自己不會排程系統，全部由于文統一排程。我很難一一回覆每一個LINE。我現在在台中，算是奔走天下。當然報名情況不佳要取消，我們沒有付錢，也沒辦法」。

黃揚明今就上述對話紀錄分析，其中柯回應「當然報名情況不佳要取消，我們沒有付錢，也沒辦法」，讓黃揚明直呼很有意思，並進一步指出，要不要辦活動本來就是柯、吳雙方合意即可，不過關於「董事長開講」的粉絲見面會舉辦的經費來源，政媒圈很多傳言，但柯文哲這番話也證實他「沒有付錢」。

黃揚明說侯友宜原定辦3場，辦完2場後喊卡；柯文哲原定辦3場，辦完1場後喊卡；接下來就看郭的3場，吳子嘉會不會如期辦好辦滿。