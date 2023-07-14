夏天不開冷氣受不了，許多民眾遇到冷氣吹不涼的狀況都會請師傅維修、補冷媒；不過一名維修師傅直言「根本不需要補冷媒」，當銅管腐蝕會破壞內部壓力，造成銅管破更大洞，補了冷媒反而加速漏光。網友看了驚呼長知識，大讚「良心師傅！」

「世華空調」日前在TikTok貼出一段冷氣師傅解說的影片，師傅強調冷媒其實是個封閉系統，「一輩子都不會漏掉」，如果漏了就代表裡面銅管有腐蝕，「漏了你再加，搞不好1、2個禮拜又漏掉了。」

師傅表示，通常遇到冷媒漏掉的狀況，不嚴重可以繼續使用，但如果破洞較大就建議直接把冷氣換掉，否則一直花錢補冷媒，就像「補破鼎」一樣，花了冤枉錢，冷氣還不冷。

許多網友留言驚呼「看來找到我家冷氣修不好的原因了」、「真的很多人不知道，以為冷媒是消耗品」、「我朋友修冷氣的也這樣說，他說冷媒是不用補的東西」、「汽車冷媒也是一樣的道理，冷媒管沒破，永遠不用補。」也有網友大讚「良心師傅」、「支持良心商家！」