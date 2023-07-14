曹格昨（13日）晚突然情緒失控，接連發出充滿負面情緒的PO文，除了曬出與前妻吳速玲昔日合照，寫下：「承諾都廢了」等字句，還曬出黑白照疑似跟所有人道別，嚇壞一票網友，對此，網友推測應該是與「德翔海運」少東陳劭翔，在前妻吳速玲IG發文底下留言有關。稍早，吳速玲在ig限時動態轉發陳劭翔藝人妻子陳薇發文：「不用抱歉，妳活得很漂亮」。

曹格接連曬出多張與前妻吳速玲及家人的合照，寫下負面情緒的字眼，像是：「best moment of my life…. So far」、「结婚日！說的台詞、承諾，保證都廢了」，還Tag前妻撂下狠話：「等著瞧看看妳的律師是否會打給我」，甚至還放上自己的黑白獨照寫下：「ok I’m ready to go. Bye bye」，似乎在向所有人道別，嚇得網友紛紛留言安撫，希望他不要做出傻事。

對於曹格突然情緒失控，網友推測應與「德翔海運」少東陳劭翔有關，前妻吳速玲日前於IG曬出美照，透露自己要帶女兒去玩水，只見陳劭翔留言誇讚：「錦緞很美」，吳速玲喜孜孜回覆：「很美～你看我都硬蹲下跟他合照了」，沒想到兩人互動引起曹格關注，先是留言：「很美喔」，隨後又改口：「其實很普通」，接著還不斷標記陳劭翔：「what's up」、「為何這麼安靜都沒回應」，隨後便把留言全數刪除。

「德翔海運」少東陳劭翔與吳速玲互動，引起曹格關注。（圖／5400wu IG）

不過曹格稍早再次發文，只見他寫下：「I AM IN SO MUCH PAIN HELP ME」，不難看出在向外界喊話，希望有人能幫他解決內心的苦痛，讓網友紛紛留言呼籲他不要做傻事，希望他能早日從低潮中走出來。

而稍早，吳速玲轉發朋友IG，對方意有所指地說：「錦緞他們的葉子有像絨布一樣的光澤感，放在家裡很美，植物用心照顧長得好能分珠給也愛惜的朋友。讓生命繼續延續繼續漂亮。不用抱歉，妳活得很漂亮。Love you，要好好照顧我們的錦緞嘿」，似乎也表明吳速玲自身心境。

吳速玲轉發朋友IG回應。（圖／翻攝自5400wu IG）

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