曹格昨(13日)晚突然情緒失控,接連發出充滿負面情緒的PO文,除了曬出與前妻吳速玲昔日合照,寫下:「承諾都廢了」等字句,還曬出黑白照疑似跟所有人道別,嚇壞一票網友,對此,網友推測應該是與「德翔海運」少東陳劭翔,在前妻吳速玲IG發文底下留言有關。稍早,吳速玲在ig限時動態轉發陳劭翔藝人妻子陳薇發文:「不用抱歉,妳活得很漂亮」。

曹格接連曬出多張與前妻吳速玲及家人的合照,寫下負面情緒的字眼,像是:「best moment of my life…. So far」、「结婚日!說的台詞、承諾,保證都廢了」,還Tag前妻撂下狠話:「等著瞧看看妳的律師是否會打給我」,甚至還放上自己的黑白獨照寫下:「ok I’m ready to go. Bye bye」,似乎在向所有人道別,嚇得網友紛紛留言安撫,希望他不要做出傻事。

對於曹格突然情緒失控,網友推測應與「德翔海運」少東陳劭翔有關,前妻吳速玲日前於IG曬出美照,透露自己要帶女兒去玩水,只見陳劭翔留言誇讚:「錦緞很美」,吳速玲喜孜孜回覆:「很美~你看我都硬蹲下跟他合照了」,沒想到兩人互動引起曹格關注,先是留言:「很美喔」,隨後又改口:「其實很普通」,接著還不斷標記陳劭翔:「what's up」、「為何這麼安靜都沒回應」,隨後便把留言全數刪除。

「德翔海運」少東陳劭翔與吳速玲互動,引起曹格關注。(圖/5400wu IG)

不過曹格稍早再次發文,只見他寫下:「I AM IN SO MUCH PAIN HELP ME」,不難看出在向外界喊話,希望有人能幫他解決內心的苦痛,讓網友紛紛留言呼籲他不要做傻事,希望他能早日從低潮中走出來。

而稍早,吳速玲轉發朋友IG,對方意有所指地說:「錦緞他們的葉子有像絨布一樣的光澤感,放在家裡很美,植物用心照顧長得好能分珠給也愛惜的朋友。讓生命繼續延續繼續漂亮。不用抱歉,妳活得很漂亮。Love you,要好好照顧我們的錦緞嘿」,似乎也表明吳速玲自身心境。

吳速玲轉發朋友IG回應。(圖/翻攝自5400wu IG)

★中時新聞網關心您:再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者,您的痛苦有人願意傾聽,請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路,您並不孤單,請撥打1925

張老師專線:1980