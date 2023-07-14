澳洲央行總裁洛威目前的7年任期即將於9月17日結束，由於未獲得連任的授命，他在該央行43年的職業生涯將畫下句點。

財長查默斯在記者會上表示，央行總裁只做一任並不罕見，並強調布洛克最適合引領澳洲央行度過即將到來的重組。

布洛克擁有倫敦經濟學院碩士學位，於1985年加入澳洲央行。

洛威在2021年時宣稱直到2024年利率都不太可能調升，等於鼓勵民眾借貸，但澳洲央行在2022年中、比他所說的提早兩年開始升息，這使該國政府一直面臨讓他打包走人的壓力。

澳洲聯邦銀行貨幣策略師Carol Kong表示，市場對澳洲央行的聲明處之泰然，澳元匯率幾乎沒有變化。市場不認為布洛克會在上任後就對該央行未來的利率路徑做出重大調整。布洛克在央行如何運作方面經驗豐富，而所謂的連貫性意味著澳洲央行的政策前景變化不大，「我們仍然預期澳洲央行將在8月再升息一次，但這主要仍取決於經濟數據的變化」。