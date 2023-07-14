高雄市楠梓加工區日商塑美貝科技廠14日發生火警，頻頻傳出爆炸聲，並冒出大量濃煙，警消佈線搶救中，幸虧尚未傳出傷亡，但大火濃煙導致嚴重空氣汙染，部分地區的微型感測器空汙數值已上升，高市府環保局提醒，民眾外出可先留意即時空氣品質訊息，做好適當防護。

日商塑美貝科技廠14日上午7時38分發生火警，現場由該加工處消防隊負責，由於工廠起火後已迅速全面燃燒，高市府隨即加派人車前往搶救，共出動26個分隊63車182人，另加派移動式砲塔9台、消防機器人4台及無人機3台支援現場，目前火勢尚未撲滅，仍在積極搶救中。

高市府消防局表示，現場是燃燒化學物品儲槽等易燃物，消防局人車到達前儲槽及廠房已全面燃燒，消防人員到場後迅速佈線搶救進行周界防護，高雄市長陳其邁在第一時間立即指派副市長林欽榮到場指揮市府相關局處協助加工區救災工作。消防局後續將針對轄管工業區執行消防安全設施檢查，以確保公共安全。

高市府環保局接獲通報後，立即派員環境監控，根據環保署測站資料顯示，14日盛行風向為北風系，火災產生的濃煙將影響下風處楠梓、左營、鼓山、前金、三民、旗津、前鎮等區域，目前微型感測器已有出現部分上升情形。

環保局指出，由於14日大氣擴散條件良好，汙染物將有望迅速擴散，空氣品質維持在良好到普通之間。因火災仍可能影響下風處的局部空氣品質，且可能產生異味，呼籲位在下風處民眾緊閉門窗、減少外出，如需外出可先留意即時空氣品質訊息，做好適當防護。