48歲的孫國豪出道多年，近日登上《聚焦2.0》分享自己曾經瀕臨爆肝的慘痛經驗，以前年輕時仗著自己身強力壯，拍戲收工後會和朋友喝酒到半夜，返家後因擔心影響隔天工作，所以習慣吃頭痛藥後入睡，沒想到長期下來嚴重傷肝，到醫院抽血才發現肝指數已高達2100，住院兩周才出院。

孫國豪表示，以前跟朋友的應酬較多，工作時拍戲都是從早拍到晚，所以收工後就喝烈酒到三更半夜，但又怕隔天拍戲會宿醉，只好睡前吃一顆頭痛藥，後來發現這個模式讓他隔天上工相當順利，所以很長一段時間都是維持這樣的作息。

不過時間一久，孫國豪開始發現自己怎麼睡都睡不飽，就算睡了10幾個小時還是覺得累，且開始眼白、皮膚蠟黃，經附近診所建議至大醫院抽血，才發現肝指數竟高達2100（正常值為35），超過正常值60倍之多，屬於急性肝炎，當下就被要求緊急住院，歷經一年多的調養才恢復健康。

經過瀕臨爆肝以後，孫國豪開始多注意自己的健康，盡量多休息不熬夜，開始吃B群等保健食品，還特別多喝蛤蠣湯來顧肝。

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