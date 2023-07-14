紅星塢娛樂傳媒公司CEO陳金飛過去是「神仙姐姐」劉亦菲的經紀人和乾爹，2017年他爆出和小30歲的楊采鈺交往，還傳出秘婚，但當事人否認，2021年爆出兩人分手。近日，大陸媒體拍到陳金飛帶正妹去商場買項鍊，陳金飛豪爽拿出信用卡埋單，之後男方摟著女生離開，宣告和楊采鈺的戀情正式破局。

據《鳳凰網娛樂》報導，近日有媒體拍到陳金飛到飯店接正妹去吃飯，接著兩人上品牌珠寶店挑項鍊，陳金飛刷卡後，女方立刻黏上說了幾句悄悄話，陳金飛開心地摟著對方離開，有如熱戀中的情侶，引來網友回：「早就分了，你消息這麼落後嗎」、「有錢人不缺各種各樣的美女」、「他喜歡的類型倒是一致的很」、「有錢真是好，陳金飛一把年紀了，換了好幾個都是大美女」。

楊采鈺過去演出馮小剛執導電影《芳華》走紅，她因外型清純，有「小劉亦菲」封號，近年還有作品《只有芸知道》、電視劇《歡樂頌3》等，2017年她被拍到和陳金飛約會街上熱吻，之後又一同過夜，女方隨即曬出合影，認了這段忘年戀情，以電影《終極追殺令》中台詞譬喻，暗示兩人雖年紀差距甚大，但仍無法澆熄雙方心中愛苗，喊話說：「看吧！愛是無法阻擋的（See, nothing can stop love, Leon）。」

劉亦菲被封為神仙姐姐。（圖／中時資料照片）

2019年網上傳出陳金飛和楊采鈺秘密結婚領證，男方沒否認，但強調是私事不需要公開回應，有人留言酸楊采鈺：「就是走捷徑的氣質」，楊采鈺反擊：「怎麼走捷徑了？」又有人問：「她是不是已經結婚了？」楊采鈺回應：「沒呢」，直球否認結婚，近年兩人頻傳分手，但當事人都沒回應。