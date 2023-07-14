準備考試等動腦活動會讓人大感飢餓，但動腦雖會讓人飢餓感大增，卻不會讓大腦燃燒多餘熱量，因此動腦後的大吃大喝不利於體重過重者。研究發現，動腦後若進行運動，可降低飢餓感、減少熱量攝取，從而有利減重、促進健康。

復健科醫師王思恒在其粉專「一分鐘健身教室」表示，學生時期準備考試的燒腦過程總是讓人特別飢餓，一方面食物能消除準備考試的焦慮，另一方面用腦總會讓人肚子餓。研究已透過實驗驗證，動腦會提振食慾，且提供了解方，也就是運動，因為運動能降低飢餓感，進而減少進食量。

他表示，2016年的美國研究，曾觀察38位大學生在以下3種情境的熱量攝取。

1. 控制組：在實驗室休息35分鐘，接著午餐Pizza吃到飽。

2. 腦力組：在實驗室接受20分鐘大學入學考筆試，休息15分鐘，Pizza吃到飽。

3. 腦力+運動組：20分鐘大學入學考筆試，緊接著做高強度間歇運動15分鐘，Pizza吃到飽。

結果發現，考試後的學生肚子特別餓，比控制組情境時多吃下100大卡Pizza。但考試後做運動可以抑制食慾，受試者反而少吃了21大卡。

值得注意的是，動腦並不會讓人瘦。王思恒表示，2007年的加拿大研究顯示，雖然45分鐘的閱讀及寫作會讓人胃口大開、多吃下200多大卡熱量，但45分鐘的腦力活動僅比發呆多消耗了3大卡熱量。「動腦不會讓大腦燃燒多餘熱量，卻讓人加倍飢餓。」

他表示，體重過重者若下班後總是餓到抓狂，不妨先去跑個步、做幾個波比跳，此時的運動時間不用太長，15分鐘的運動就能讓人少吃下100大卡，且還未計入運動時消耗的熱量。