世紀風電於107年10月在時任副總統陳建仁、經濟部次長龔明鑫、能源局局長林全能及工業局副局長楊志清的共同見證下，與哥本哈根基礎建設基金(CIP)簽署600MW彰芳西島風場專案共62座套管式水下基礎合約，承攬彰芳西島風場專案全數之套管式水下基礎製造工作。

世紀風電於109年收到正式開工通知起，即開始投入相關製造工作，期間經歷嚴峻環境天氣下進行超高廠房之建廠工作、適應離岸風電高等級之品質/環安衛標準、克服離岸風電套管式水下基礎連續生產之學習曲線、並走過疫情期間國際專業技師無法來台裝機及國際技工來台受限之環境。

在政府各單位之各項協助，以及哥本哈根基礎建設基金(CIP)派駐其技術團隊的指導下，世紀風電於111年下半年起已突破各項難關、克服學習曲線，成功達到每個月約4座套管式水下基礎產能之量產目標，並於7月14日提早完工完成共62座套管式水下基礎之最後一座套管式水下基礎之交貨及上船工作。

世紀風電也分別於110年6月及111年12月簽署台電二期風場專案及海龍風場專案共124支基樁及52座套管式水下基礎之合約，並皆已收到該二風場專案之正式開工通知，目前正持續進行生產工作。世紀風電秉著執行彰芳西島風場專案所累積之經驗及技術，預計將能如質如期交付該二風場之水下基礎工作。

世紀風電於去(111)年配合各大開發商參與離岸風電第三階段第一期(115、116年併網風場)，也將於今(112)年持續配合政府政策，協助各大開發商參與離岸風電第三階段第二期(117、118年併網風場)之投標工作。