長榮航今天進行除息交易，每股配發現金股利0.799元，今天開盤參考價為38.95元，早盤上攻至39.5元，開盤約30分鐘後，股價翻黑，下挫至37元，跌幅約5%，填息路相當顛頗，成交量放大到7萬張。

航空雙雄陸續在本週除息，華航率先在10日進行除息交易，每股配發現金股利0.46元，當天完成填息，隨後數日股價也面臨震盪，華航今天股價下跌近4%，下探25.6元。

觀察法人動態，外資繼11、12日合計買超華航4.1萬張後、長榮航4.8萬張後，13日反手轉賣，分別賣超華航逾3.1萬張、長榮航5.7萬張。

不過，受惠6月端午連假效應，客運市場需求強勁帶動票價提升，航空雙雄6月營收雙創新高。

華航6月合併營收新台幣175.42億元，年增42.13%。其中，客運收入為122.52億元，刷新單月新高紀錄，增幅867%，累計前6月合併營收898.83億元，年增21.33%，寫下同期歷史新高。

長榮航空6月合併營收176.36億元，年增59.38%，客運營收達127億元，年增率為985.39%，累計今年前6月合併營收930.35億元，年成長46.69%，6月合併營收及客運營收，皆創歷史新高。

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