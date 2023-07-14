數字科技（5287）旗下591新建案分析，本季推案水位回升主要是受惠第1季延推案進場，加上後續市場變數多，建商紛紛搶在本季公開，進而帶動住宅市場回溫，部分區域如新北三重更有醞釀已久的指標案進場。

不過整體來說，因下半年還有選舉、囤房稅2.0等議題攪局，買氣無法反映在建案去化速度上，也讓多數建商呈現保守姿態，估計2023全年推案量約落在1.6～1.8兆元間，較去年近2兆元呈現一定程度的回檔。

以台北市來說，本季進場個數僅26件，又適逢景氣前景未明且區內多為高總價、高單價產品，使資產族出手意願降低，導致置產及投資型產品銷況備受衝擊。新北市一掃上季陰霾，本季不僅在指標案挹注下價量齊揚，包括板橋、三重、土城及林口等推案熱區均湧現逾百億案量。

桃園這波回穩，推案主力仍為青埔、中路及小檜溪等重劃區，買氣方面則受新北、新竹的高房價擠壓有所提升。新竹縣高價區塊竹北市，便苦於高房價影響導致建案銷況緩慢，建商推案意願因而相當薄弱；反觀新竹市在指標案及舊市區都更、危老案支撐下量能不墜。

台中本季市況雖然止跌回升，不僅個案數激增2～3成，量能也重返千億大關，但如北屯、西屯及南屯等區因房價轉入高原期，像西屯區目前小宅建案每坪開價均已站穩6字頭，水湳特區均價更是一路衝高至8、9字頭，造成自住客追價力道明顯弱化。

南二都方面，台南第2季繳出個案數季增2成、年增4成的好表現，部分地區逐漸浮現賣壓疑慮，整體市況起伏不定。高雄在歷經上季沉寂後，這次包括三民、小港、仁武在內等地均有不少新案公開，也助攻高雄價量表現亮眼。