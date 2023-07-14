民進黨立院黨團今開輿情回應記者會提到，臨時會將處理社會關注的議題，包含《性平三法》、《台美21世紀貿易倡議》以及《外役監條例》修法，立法院民進黨團書記長莊瑞雄表示，性平三法中提案有73案、外役監條例目前有25案，臨時會議審議案子非常多，會來做討論。

莊瑞雄指出，所有的法令制定都必須在立法院形成共識，每個黨團所關注的面向都不同，只要是進步法治，來把缺漏補起來，大家都可以認同大家集思廣益。

莊瑞雄說，不知道其他黨團會提出什麼方案，在立法院本來就可以討論是否能達到共識，在黨團協商大家都會努力，歡迎最後截止前看到進步法案，臨時會範圍內各政黨也會提出。

另外，民進黨立委江永昌提到，性平三法在各個層面都要有整合完善，補正過去缺漏，行政院長陳建仁說的很清楚，是跨部會、跨領域、跨專業，很誠意接受其他政黨提出的法案，關於延長學生的申訴期這部分可以討論，而第一步是要設立專線113，大家第一時間都能打到專線詢問。

針對師生戀部分，莊瑞雄說，師生戀問題國外很多名校，像是哈佛、耶魯也有禁止師生戀，憲法明文沒有規定師生之間不可以戀愛，但涉及到專業倫理發生師生親密關係要特別謹慎。

莊瑞雄強調，老師跟學生有權勢關係，分數的給予，產生上對下的控制，以這些當作發展感情基礎會違反倫理問題，是否要向其他學校明文禁止，國內各學校間要更合理完備的師生倫理關係。

他說，感情的事情在校園裡很抽象，要說師生戀是不是可以禁止，太過於攏統，有些已經成年沒有涉及到上下隸屬關係或是利用身分控制，這部份很難講，如何用法律明文禁止，學校部分會制訂更多倫理規範。

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