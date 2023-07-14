李祐賢身材條件極佳，是具有力量的打擊者。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

以外野手身分入選U18世界盃青棒賽中華隊36人培訓名單的彰化藝術高中棒球隊員李祐賢，身高187公分，高二下學期才開始兼練投手，即展現驚人天賦，可投出時速145公里的快速球，具備投打二刀流身手的他才剛滿18歲，今年投入中華職棒選秀，被富邦悍將球團在第6輪指定選進，被看好可在中華職棒發光發熱。

中華職棒大聯盟選秀會這次共有177名選手參加，僅有43名球員獲得指名，創下聯盟選秀會史上次低的中選率，其中來自彰化藝術高中應屆畢業生李祐賢，榮獲富邦悍將球團第6輪指名，彰化縣長王惠美恭賀李祐賢前進中華職棒，期盼他早日在職棒球場展現身手。

李祐賢身材條件極佳，187公分的身高搭配壯碩身形，相當具有力量，原本他是外野手，高二下學期時，因身高優勢，在教練建議下兼練投手，一段時間後，即可投出時速145公里的快速球，展現絕佳投球天賦，剛猛的球速讓他被賦予救援投手的責任，因此投球局數並不多。

雖投打俱佳，但李祐賢曾表示自己較偏好投球，也認為在球速、球質及控球等投球技術上，自己都還有很大的進步空間，進入職棒後會更加倍努力，未來會專攻投球或打擊，抑或成為像大谷翔平那樣的投打二刀流，他則是順其自然。

李祐賢國中選擇就讀彰化縣彰化藝術高中國中部，並直升高中部，該校棒球隊在歷任校長、主任以及教練的努力下，不停的成長茁壯，如今儼然是一支在全國頗有名氣的棒球隊，並接連有選手受到國內外職棒球團青睞。

繼沙子宸加盟美國職棒奧克蘭運動家，以及去年被富邦悍將選進的選手郭泰呈，兩人都來自彰化藝術高中，該校的畢業校友還有味全龍陳冠偉及兄弟象林志綱。

彰化縣長王惠美表示，彰化藝術高中不僅是培養棒球好手的發源地，也是孕育棒球夢的夢想之地，也歡迎全國各地的好手前來就讀。