在台灣有許多鄉鎮，正面臨產業沒落與人口外流等問題，所幸各地出現許多改變家園的行動者，不分男女老少，包括地方組織、返鄉青年，甚至是學校師生，透過重塑在地認同感、設立偏鄉課輔班、挖掘地方特色等一連串改變行動，讓家鄉更好。而信義房屋社區一家計畫也透過社區圓夢資金贊助支持全台社區發展，更與國內知名紀錄片創作團隊CNEX合作，深入各地拍攝一系列社區社造紀錄片，用影像力量擴大社造影響力，並將在7月16日於板橋府中15舉辦夏日電影院，免費開放大眾到戲院一起感受這些大城小鎮的動人故事。

信義房屋社區一家「全民社造行動計畫」自推動以來，至今已邁入第19年，投入金額逾四億元，是國內單一民間企業投入時間最長、投注金額最多的社區營造計畫。社區一家計畫負責人信義房屋執行經理黃卉芃表示，為了讓更多人了解社區營造與擴散社造熱情，所以自2020年起與CNEX展開紀錄片拍攝計畫，邀請青年導演蹲點社區，期許透過有溫度的鏡頭，紀錄全台灣各個地方的社區故事，至今已完成12部紀錄片。

今年推出的紀錄片，分別是《覺醒頭城》、《孩子們的秘密基地—聯庄號》和《小島夢想家》，來自不同背景的主角們，不約而同以教育的力量來擾動社區、改變地方。《覺醒頭城》紀錄「媽媽號」的林瑞文執行長，如何從親子互動平台出發，從台語小主播活動逐漸凝聚在地人心，振興地方經濟。《孩子們的秘密基地—聯庄號》講述返鄉青年溫心榆看見家鄉的孩子們因教育資源不足，不敢對未來抱持夢想，因此決心陪伴孩子一起畫下未來的夢想藍圖。而《小島夢想家》的主角以海洋大學師生和基隆和平島居民為主體，聯手活化老市集和社區。

信義房屋將在7月16日於府中15舉辦社區一家紀錄片放映活動，免費邀請大眾看電影外，並贈送所有來觀影的民眾最有在地台灣味的「地瓜爆米花」。此外，更特別安排了台語主播體驗活動，邀請紀錄片主角之一的「媽媽號」創辦人林瑞文與台語小主播一起上台分享，希望家長帶著小朋友一起來體驗台語播報，有機會獲得精美樂高積木組，為孩子與家長打造一個充滿樂趣，並具有教育意義的暑假活動。活動詳情，歡迎上信義房屋社區一家粉專與官網報名。