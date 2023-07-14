大陸長沙市台灣同胞投資企業協會會長林懷在4年前總統及立委選舉期間，以招待食宿、提供機票補助等方式，動員台商及台生返台支持國民黨候選人韓國瑜及國民黨，最高法院駁回林的上訴，依違反《總統副總統選罷法》期約賄賂罪判刑3年2月，褫奪公權4年定讞。

同案被告、湖南省衡陽辦事處主任沈斌、中華兩岸新家庭協會會長蔣明霞、中華湖南邵陽旅台同鄉會理事長張國君、台商莊垣漳4人二審遭判刑1年8月，緩刑5年，至於長沙台協會副會長佟建華、中華婦聯會理事長何建華2人判無罪，因檢方及被告都未上訴已確定。

檢方起訴，林懷為了幫國民黨及該黨總統候選人韓國瑜助選，計畫舉辦餐會，並暗示返台投票支持韓國瑜及國民黨，可獲機票補助人民幣1500元，莊垣漳、沈斌、蔣明霞、張國君4人分別將機票補助訊息，傳送至台商、台生的微信群組，沈斌再將有意參與餐會並領取機票補助者加入「返鄉群」微信群組以便聯繫。

沈斌等人將報名餐會及領取機票補助名單彙整後，交由長沙市台協會祕書處聯絡人連上銘（檢方通緝中）統整；林懷於2019年12月11日下午在大陸長沙市的華天大酒店湖南廳舉辦「湖南省台胞返鄉投票動員大會」的尾牙聯誼會活動，幫國民黨助選。

包括夏姓及胡姓、黃姓等多名有投票權的人，參與林懷舉辦的餐會，表示會支持國民黨及韓國瑜，然後登記領取機票補助並返台投票，且保留機票票根，等待日後領取機票補助。