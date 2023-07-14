警方查扣到一隻RM11-03限定版名錶，市價約2400萬元。(林郁平攝)

總統蔡英文10日首度到刑事局視察打詐工作，期勉警方積極查緝詐團，警政署14日立即回應展示近日查緝成果，共破獲5件重大詐欺、經濟案件，查獲嫌犯49人，查扣現金約2500萬元，還有一隻市價高達2400萬元的理查德米勒名錶。警政署長黃明昭指出，這些案件的詐騙手法涉及假投資、解除分期付款等，均為當前高發的詐騙類型。

黃明昭表示，周一曾向總統報告，各警察機關今年上半年查獲詐騙集團件數、人數及查扣金額，較去年同期均有所增長，尤其在查扣不法所得方面，更是大幅增加。警政署除了持續精進後端的查緝工作外，也會在前端的防詐宣導上，透過與各部會、各地方政府及民間團體攜手合作，擴大宣導的廣度與強化宣導的深度，提升民眾防詐認知度，減少民眾誤信的詐騙訊息的機會。

破獲案件中，刑事局偵六大隊偵破吳姓男子等10人，涉嫌虛設公司替假投資詐欺機房洗錢，經向上溯源發現聯邦銀行主管及行員等人涉嫌協助掩護該集團洗錢牟利，全案緝獲吳嫌等10名嫌犯到案，查扣現金1109萬餘元、銀行存摺提款卡、手機、電腦等贓證物。

偵七大隊追查以王姓主嫌為首的詐騙集團涉嫌非法吸金，嫌犯藉由成立公司以活動推行魔法幣傳直銷手法吸金詐欺，全案緝獲12名嫌犯到案，並查扣現金19萬多元、人民幣1萬600元、手機、電腦、公司文件及股東名冊等贓證物。

偵八大隊偵辦詐欺集團利用地下匯兌公司進行非法洗錢，發現林姓主嫌每年經手匯兌金額達5億元，全案緝獲林嫌等4人到案，查扣現金1036萬餘元、港幣8萬元、記帳本、手機、電腦、點鈔機、捆鈔機、存摺、12隻名牌手錶，其中包括勞力士、百達翡麗、愛彼以及理查德米勒，光理查德米勒就有7隻，12隻名錶共計價值2億元，其中最貴的就是RM11-03的限定版，錶盤以碳纖維製成，錶冠以機械桿的設計為主軸，面盤部分可以欣賞到錶芯的齒輪，以及飛返計時功能，一隻要價約2400萬元。