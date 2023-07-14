法新社報導，歷經數月的協商失敗後，加國30個港口7000多名碼頭貨運裝載工人和49家港務相關企業於7月1日展開罷工行動。

港口自動化、生活成本上升及外包問題，是加拿大國際碼頭暨倉儲工會（International Longshore and Warehouse Union）領導罷工的關鍵問題。

加拿大國際碼頭暨倉儲工會和卑詩省海事雇主協會（British Columbia Maritime Employers Association）透過聯合新聞稿表示：「各方已針對一份新的4年期合約達成初步協議。」

聲明補充表示：「這份初步協議需要雙方批准，因此協議的具體細節現階段不會對外公開。」

先前隨著罷工持續進行，經濟各領域開始受到影響，汽車業等若干產業呼籲聯邦政府出手干預，以化解這場危機。

大溫哥華貿易委員會（Greater Vancouver Board of Trade）估計，這次罷工造成價值約97億加幣（約新台幣2288億元）的貿易損失。

卑詩省海事雇主協會稍早曾表示，西岸港口合計處理2020年加國總貿易貨物量的16%。

單是溫哥華港每年處理的貨物價值就多達3050億加幣，為國家年產值貢獻119億加幣。