東南亞國家協會（ASEAN）12日在印尼首都雅加達結束外長會議後，昨晚公布一份聯合公報，主要聚焦緬甸危機及南海問題。

針對南海問題，公報提及：「我們討論南海局勢，有些外長對在該地區填海造地等活動表示關切，這行徑危及安全及對海洋環境的破壞，削弱信任和信心，且加劇緊張局勢，並可能破壞地區的和平、安全與穩定。」

聯合公報指出：「我們重申需要加強互信，呼籲對可能使爭端更為複雜或升級，以及影響和平與穩定的行為保持克制，避免採取可能使局勢更為複雜的行動。」

公報也提到國際法，並強調需要維護和促進有利於南海行為準則（COC）的談判氛圍。

針對緬甸危機，文中表示：「『5點共識』仍是解決緬甸危機的主要依據，並強烈譴責持續不斷的暴力行為，包括空襲、砲擊和破壞公共設施。」

「5點共識」包含停止暴力、軍政府應與支持民主的反對派對話等內容。由於「5點共識」未能落實，緬甸軍政府官員被禁止參加東協的高層級會議，致使本週外長會議沒有緬甸代表出席。

聯合公報也呼籲，所有相關各方採取具體行動，「立即停止不分青紅皂白的暴力，譴責任何導致情勢升級的行徑，並提供人道主義援助和創造具包容性的全國對話。」

先前一名不願透露姓名的東南亞外交官表示，聯合公報內容的最終版本耗費多時，是因各國仍對內容和措辭爭論不休。

除了緬甸危機和南海問題，聯合公告也提及全球區域情勢，包括烏克蘭、朝鮮半島和中東情勢，但未提及台灣。

針對烏克蘭情勢，東協外長重申「尊重烏克蘭的主權、政治獨立和領土完整」，並強調「必須立即停止敵對行動，認真展開真正的對話並以和平解決衝突」。