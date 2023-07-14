南韓男子天團Super Junior於2005年出道，「韓流」魅力席捲全球，想不到今（14日）韓媒爆料東海、銀赫、圭賢「分手」SM娛樂，SM娛樂亦宣布支持三人的新挑戰。

SM娛樂14日宣布Super Junior確定和公司續約，而東海、銀赫、圭賢將展開個人活動，SM娛樂表示三人都是從公司練習生開始出道，東海、銀赫待了18年，圭賢晚一年加入，也有17年之久， SM娛樂支持三人的新挑戰，也透露Super Junior的團體活動會照舊。

銀赫(左)、東海(右)曾來台開唱。（圖／中時資料照）

值得注意的是，各家韓媒的用詞不一，有的說銀赫、東海、圭賢「離開」SM娛樂，也有說是「分手」；據悉，銀赫、東海、圭賢應只簽團體約，個人經紀約則獨立。

此外，圭賢被傳可能加入Antenna經紀公司，與劉在錫、李孝利、李珍雅等人成為同事，Antenna內部人士則透露，目前還在積極地討論中，尚未正式簽訂合約。至於銀赫與東海，還沒傳出將與哪家公司合作。