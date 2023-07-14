年中最大旅遊盛會「台北國際夏季旅展」仲夏登場（7/14～17世貿一館），全台首家上巿旅行社-鳳凰旅遊，在此次旅展中推出秋冬季強檔行程，郵輪、賞楓、極光，還有跨年團、甚至明年農曆春節黃金檔，琳瑯滿目的行程並祭出史上最狂促銷，眾多指定折扣更是在現場才能享有！當然，暑假清倉團最殺的優惠也在這裡，雖然出發日較零星，但肯定夠超值。

今年跨年，想到北歐看極光，且是住可以舒服躺在床上看極光的「極光玻璃屋」～「幸福極光-北歐破冰船.帝王蟹10天」安排入住2晚極光屋，出發日在明年1～3月的最佳極光季節以及12/28唯一跨年團，旅展現場優惠超狂，限定團第二人減2萬元，絕對是現場最殺的重量級好康！此外，葡萄牙跨年煙火秀、西班牙吞葡萄歡樂跨年限定團，也都有前十名第二人減6千的優惠。

另外，濃濃學院風的「英國深度．高地鐵道．蘇格蘭酒莊12天」現場推出大手筆限定團第二人減8千的優惠，義大利、荷比、奧捷、德瑞、克斯蒙，也有限定團第二人減8千～3千不等的折扣。

今年加拿大及美加東的賞楓季節，正好可以卡中秋／雙十連假，讓原本就超夯的賞楓出發日，更加一位難求，「加東多彩楓情12天」及「為您楓狂-美加東白山森林13天」黃金席位享第二人減6千元，各出發日已即將滿團，想楓狂擁抱楓葉王國的朋友，務必把握。南半球的紐澳即將迎來春夏旅遊季，優美的峽灣、魯冰花、還有大堡礁、黃金海岸等昆士蘭美食美景，令人心醉，紐航直飛的「紐西蘭南北雙峽灣．馬爾堡常相思13天」11月限定團可享第二人可狂省8千。

而CP值最高的土耳其，價格實在太誘人，「土耳其愛琴海風華席林潔11天」超值64,900起，旅展限定團再享第二人減1萬元。土耳其、埃及、摩洛哥、斯里蘭卡、尼泊爾的秋冬旺季，含跨年及農曆年的行程促銷熱賣中。

高雄港登船出發的「名勝世界壹號郵輪」推出限時買一送一，6,950起就可以爽爽玩香港，包含「澎湖＋香港4天3夜（周一出發）」、「香港5天4夜（周四出發）」、「香港5天2夜（周四出發）」，目前賣況及詢問度極佳。

稀有高端行程「絕美南極登陸特別企劃之旅」，以17天、19天、21天的探索登陸計劃吸引高端客群，搭乘法國頂級郵輪品牌～龐洛郵輪星輝號，鳳凰安排旅客「全程入住陽台艙等級」，全船免費WIFI，船上還可享受法國廚神美食，2024年11月出發，旅展現場獨享每人減6萬元，有南極夢的人，可把握機會實現夢想。而今年暑假賣的嚇嚇叫的「歌詩達莎倫娜號」基隆港出發遊日韓，明年賞櫻及春夏航程再接再厲，也已搶鮮登場。

此外，國人最愛的日本在中秋／雙十連假出發期間，有限定團最高第二人減6千的好康，韓國線最高第二人減3千，國旅１日遊指定行程只要699元起，再享第二人半價，台東熱氣球嘉年華、花蓮金針花季、小琉球等離島，也都有限定團第二人減１千～每人200元不等的折扣。