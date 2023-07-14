租屋眉角有不少，一名女網友分享，她在台中找到一間優質套房，幾乎所有條件都達到她的期望，租金又比周遭便宜，每個月只要1萬，而她也確認不是凶宅，但房子剛好在公墓旁邊，因此讓她有點猶豫，不少網友看完直呼可以直接衝，條件太好了；但也有人認為有點毛毛的，還是先不要。

一名女網友日前在Dcard上分享，最近在台中地區找房子，意外發現一間月租1萬元的超值小套房，水電費按照台水與台電計價，套房有陽台、廁所乾濕分離，且房間內有小流理臺。套房所在的大樓有電梯、管理員、包裹代收與垃圾處理的服務，還有健身房可以使用，並附有一個機車停車位。

女網友表示，套房的地點也很好，距離她的公司很近，騎車15分鐘就會到，周遭的大眾運輸工具也很多，超商和超市也都有。唯一的小缺點大概就是，這間優質套房就在公墓的旁邊，雖然房間的窗戶不是面向公墓，也不是凶宅，但是房東還是為此調降了租金，因為以這個房子的條件，周遭相同的物件至少都要12000元起跳。

女網友坦言，她看完套房以後是真的很喜歡，但又不知道租屋在墓園附近是不是有什麼禁忌，像是清明的時候會不會人很多、會不會常常有電音花車之類的活動等。

貼文引起網友討論，不少人看完暴動直呼，這個條件超優質，而且租金也很好，快衝了。「這個套房也太香，真的趕快手刀下了」、「哇靠在哪？這麼便宜我也想租，衝了啦」、「完全可以衝，窮跟怪鄰居比鬼更可怕」、「想看房間！是我就租了」。

另有網友則說，建議敏感體質的人還是先不要，但如果原PO不在意，且只要做事坦蕩蕩，為人善良就真的沒什麼好害怕的。