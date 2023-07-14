周春米13日前往拜會行政院副院長鄭文燦和交通部，全力追蹤屏東重大交通建設。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏南鄉親引頸期盼的「屏南快速公路」，經縣長周春米13日率隊北上拜會行政院積極爭取後，捎來好消息，除可行性研究期末報告完成外，公路總局也將在潮州、獅子、恆春等鄉鎮舉辦3場地方說明會，蒐集民眾意見，縣府指出，路廊初步底定潮州至恆春方案，歡迎民眾踴躍出席說明會，一同加速辦理進度。

屏縣府指出，周春米從擔任立委期間就開始爭取屏南快速道路，上任縣長後仍持續盯緊進度，公路總局日前完成屏南快速道路可行性研究期末報告後，也安排辦理3場說明會，對此，周春米立即安排北上行程，13日前往拜會行政院副院長鄭文燦和交通部，全力追蹤屏東重大交通建設。

周春米表示，目前屏東通往恆春半島主要幹道只有台1線屏鵝公路，每到假日交通壅塞，極需快速道路紓解交通問題，所以她很感謝行政院及交通部大力支持，讓屏南快速公路能持續推進進度，但仍希望加快腳步，不要讓屏南鄉親等太久。

縣府交通旅遊處指出，屏南快速公路路廊初步底定為潮州至恆春方案，該路廊自潮州起沿屏東平原東側至枋寮往南續沿山側丘陵區，經枋山、車城銜接至恆春市區南側台26線止，可服務潮州、萬巒、新埤、春日、枋寮、枋山、獅子、車城及恆春等鄉鎮。

交旅處表示，若屏南快速公路完成，除可有效紓解屏南地區屏鵝公路交通瓶頸外，還能提供1條可快速聯外的緊急防救災及醫療運送道路，更可擴大國道3號及台88線等高快速公路系統服務，進而縫補環島道路的最後缺角，完整串聯西部高快速公路與東部地區間的公路路網。

交旅處進一步指出，地方說明會為可行性研究一環，讓規畫單位傾聽地方民意，蒐集地方意見，使整個規畫可更貼近民意需求，歡迎鄉親踴躍參加。

說明會場次：第1場7月18日上午10時，潮州鎮公所老人活動中心。第2場7月18日下午2時30分，獅子鄉立圖書館2樓展演廳。第3場7月19日上午10時30分，恆春鎮公所3樓大禮堂。