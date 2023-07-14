擔任瑞芳國小志工隊隊長、學校特教學生助理員的林惠玉，20多年幫助過無數弱勢、高風險家庭的孩子，並買車票資助孩子上學交通費用，日前獲新北市副市長朱惕之於高風險中心跨局處會議中，表揚為「高風險家庭整合型安全網」傑出有功人士。

新北市於2011年成立「高風險家庭整合型安全網」，整合跨局處、協助弱勢兒少及脆弱家庭。今年度上半年教育局共3人獲獎，除林惠玉，還有明志國中學校社工師張馨瑋、江翠國中輔導組長張瑞珍，他們以無私的精神，服務脆弱家庭、守護孩子、創造社會良善循環。

林惠玉在瑞芳國小服務達20餘年，如遇到缺乏家庭照顧的學童，導致孩子們經常不洗澡、上學遲到或缺課的狀況，她會指導孩子的課業，也慢慢教導盥洗、煮飯等生活自理能力。

另外，林惠玉也長期協助瑞芳區家庭經濟狀況不佳的孩子，買車票資助孩子上學交通費用，受她資助的孩子，因她的協助現今已經順利考上大學，她期許受協助的孩子長大後能成為社會的砥柱，回饋社會。

張馨瑋服務於明志國中已4年多，曾主動媒合宮廟及社區資源，推動三蘆區物資服務整合方案，至今提供近1000人次物資；也曾整合警政、戶政、社政及教育系統，協助本國籍父親和移工的子女取得本國國籍，讓個案能順利取得身份，翻轉家庭狀況，不再是黑戶。

張瑞珍目前擔任輔導組長行政職，積極連結民間單位資源協助學生，曾協助須長期住院的學生申請學校教育儲蓄戶、墨仙基金會、靈天慈善協會及校內各項補助，協助案家解決經濟困境，再持續整合學校行政、導師、特教系統，提供學生適當的學習機會。孩子在多方資源的協助下，目前狀況已較穩定，也能在醫院治療與就學中找到平衡。