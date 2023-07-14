德國總理蕭茲(Olaf Scholz)在周四參觀了位在德國南部Erlangen市的西門子工廠，包括宣布投資5億歐元，擴建該家生產電子元件和工具機控制器的工廠，並實現工廠的更新。該投資在2029年完工之後，會將產能提高60%。而該工廠目前有員工3500人，並部會力即創造新的工作機會。

西門子希望該工廠成為高科技製造業的展示櫥窗，新生產和研發大樓也正在進行數位化規劃和模擬。

在西門子傳出投資消息之時，德國政府同時發表一份報告，對中國做出更堅定的回應，包括警告對中國投資的安全風險。

德國還希望調整商品出口管制的清單。該報告指出，德國將在新技術發展的背景下審查出口管制清單，以確保德國商品不會在中國「助長系統性侵犯人權的行為」，或者支援進一步的軍事重整。

西門子在上個月宣布20億歐元的全球投資計畫，在德國的投資為該計畫的一部分，希望能加速成長，增加韌性。西門子也希望對歐洲和美國進行更多投資。

執行長Rolan Busch重申中國的重要性，中國對許多企業來說是最大和成長快速的市場，但是也需要對所有公司一致的對待，「我們相信貿易，相信世界將變得更加全球化。不過重要的是，我們有一個公平競爭的環境」。

德國周四發佈有史以來第一份中國戰略，不僅稱中國為經濟夥伴，還應該被視為是競爭對手和系統性對手。德國堅定的表達出對北京日增的自信以及不公平的作法，但是對於降低關鍵依賴則含糊其辭。

報告稱，中國仍是應對氣候變化和傳染病等全球挑戰不可或缺的合作夥伴。然而隨著習近平主席領導下的共產黨角色日益擴大，近年來的挑戰加劇。

報告指出，中國正越來越堅定地試圖改變國際秩序，這將對全球安全產生影響。中國國內的公民權利和政治權利正出現倒退。

報告還警告，台灣海峽的現狀只能透過和平手段和雙方的共同同意，來進行改變。

報告還指出，中國決定擴大與俄羅斯的關係，這立即對德國安全產生影響。有鑑於中國對俄羅斯的支援敘述，中國支持烏克蘭主權的說法，毫無依據。