採用最新獨家校色軟體Palette Master Ultimate(PMU)，透過軟體優化與傳輸晶片升級，讓校色速度大幅提升50%，更榮獲「2022德國iF設計獎」。結合新款無線智慧快捷鍵，可遠端操作設定螢幕參數並記憶，BenQ SW272U讓數位典藏、攝影後製、專業輸出等高階專業工作者不需額外設定參數，使校色過程更便利。

SW272U低反光面板通過TUV無反光認證，於面板表面覆蓋特殊抗反光技術塗層，經BenQ實驗室測得結果可降低90%的螢幕反射率。搭配超高密合遮光罩可減少眩光，使螢幕呈現更近似紙材的反光效果，降低使用者在修圖時受到光線影響而誤判顏色狀況，即讓螢幕所見影像，更接近輸出實體樣貌。

對於影像工作者而言，減少輸出次數是縮短後製時間和降低成本的最佳方法。為此BenQ SW272U採用Paper Color Sync軟體，內建12種市場知名印刷大廠的亮面、半亮面及霧面及藝術紙質參數，只要輸出作品前，將色域、印表機型號與紙質輸入軟體中，便能將螢幕上與紙張輸出作品色彩同步，在螢幕上即可閱覽輸出後的作品呈現，降低重複打樣所帶來的不便。

此外，BenQ SW272U符合AQCOLOR獨家色彩調校技術，擁有99% Adobe RGB、98% DCI-P3、100% S RGB/Rec.709，與Delta E ≦ 1.5優於市場標準表現，更獲得國際色彩權威Calman、Pantone & Pantone SkinTone雙項認證，在影像表現也支援HDR10/HLG規格，符合專業影像市場高規標準應用。