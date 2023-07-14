台北捷運南環段CF670標案，除了Y01動物園站、Y02政大站歷經4次招標終於標出外，其他包含文山區公所、馬明潭、寶斗厝及溝子口等4站則流標至今。對此台北市長蔣萬安14日受訪時，表示就他了解，該區段施工難度較高，必須要穿過淡水河及基隆河（實為兩度穿越景美溪），會要求捷運局做一次整體的檢討與改進，並且盡快再度對外招標。

台北捷運南環段，串連文湖線的動物園站與新店線的大坪林站，預計設立6個地下站體。而在前2次招標都流標後，捷運局就將標案拆分成CF670及CF670A，前者包含文山區公所、馬明潭、寶斗厝及溝子口等4站，後者則是動物園站、政大站。

而在拆分之後，CF670A標案歷經4度流標後，第5度終於由大陸工程公司以新台幣88億元決標；而CF670則持續延宕，在5月底以167億餘元的預算金額招標，但因無廠商投標，今天發布無法決標公告。

對此蔣萬安表示，就他了解這個區段的施工難度較高，並且在預算上仍需要整體考量，以及缺工缺料等問題，導致流標的情況發生。因此他會請捷運局再做一次整體的檢討與調整，會盡快再進行招標。