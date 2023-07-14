被稱為「周杰倫概念股」的巨星傳奇昨日在港交所掛牌上市，首日掛牌股價一度飆漲48%，使巨星傳奇共同創辦人、周杰倫媽媽葉惠美的身價水漲船高。外媒指出，曾任小學老師的葉惠美因此躋身億萬富豪行列。

根據美國財經媒體報導，巨星傳奇首次公開發行（IPO）價是每股4.25港元，昨日漲幅一度逾48％，其中周杰倫媽媽葉惠美持有的股份，以發行價計算就價值高達5400萬美元（約16.85億元台幣）。

大陸新零售運營商巨星傳奇在2017年成立，被稱為「周杰倫概念股」，主要是公司共同創辦人之一是周杰倫的母親葉惠美。根據IPO公開說明書，葉惠美和杰威爾音樂董事楊峻榮，上市前持有該公司27.63％股權，被視為一致行動人士的控股股東集團合計持有64.5％股權；此外，與周杰倫長期搭檔的填詞人方文山則是公司首席文化官。

巨星傳奇昨日以5.75港元開出，比發行價4.25港元高出35.3％，隨後最高攀升至6.3港元，漲幅逾48％，最後股價收在5.26港元。今股價約在5.3港元附近，約小漲0.7%。